Steve Kerr : « Ce qui nous empêche de gagner, ce sont nos pertes de balle »

En attendant le retour de Stephen Curry, imminent, les Warriors ont fait de leur mieux pour tenir bon collectivement et rester à l’équilibre (13 victoires – 12 défaites). Il n’empêche que les hommes de Steve Kerr font le yo-yo et peinent, forcément, à décoller au classement depuis le début de saison.

Ce qui s’explique par quelque chose en particulier : « Je n’ai aucun doute quant au fait que, ce qui nous empêche de gagner plus régulièrement, ce sont nos pertes de balle. Je n’ai aucun doute là-dessus. Les chiffres le démontrent et les vidéos aussi » regrette encore, et toujours, le coach de Golden State.

Cela fait plusieurs semaines que les Warriors savent qu’ils sont plombés par ce manque de propreté balle en main. Entre leurs 16 ballons perdus par match (dans le Top 10 des pires équipes de la ligue) et leur moyenne de 20 points encaissés après des pertes de balle (dans le Top 10 des pires équipes de la ligue), c’est bien ce secteur qui fait notamment tousser l’attaque californienne.

« Le jeu est beaucoup plus rapide maintenant » analyse Draymond Green. « Donc, le taux de conversion [des adversaires] sur [les pertes de balle] est plus important. Les joueurs sont juste trop bons en contre-attaque désormais. Si vous laissez les équipes partir en transition, ça va être difficile de gagner. »

Seuls deux joueurs sont excusés

Pour Jimmy Butler, il n’y a carrément que deux joueurs de Golden State qui « ont le droit » d’avoir du déchet dans leur jeu : Stephen Curry et Draymond Green.

« Les pertes de balle appartiennent à Steph et Dray. Ils ont le droit d’en commettre autant qu’ils veulent » accepte l’ailier All-Star. « Nous, les autres joueurs, on ne peut juste pas le faire. Et c’est comme ça, je pense que c’est plutôt juste. Ils ont le droit de perdre le ballon et ça me va. »

Néanmoins, Draymond Green considère que, même si les Warriors ont l’habitude de commettre des erreurs balle en main sous la direction de Steve Kerr, il ne faut pas non plus vivre avec, sans chercher à le corriger.

« C’est différent maintenant » résume ainsi le patron de la défense californienne. « On ne possède plus la même marge d’erreur qu’avant et on ressent aussi à quel point nos adversaires sont très enthousiastes à l’idée de nous affronter. Ils sont gonflés à bloc. Donc, si tu alimentes ça avec des pertes de balle et des contre-attaques rapides, leur confiance va s’envoler et, ensuite, c’est le chaos. »