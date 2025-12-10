Shai Gilgeous-Alexander encore nommé « Sportif de l’année » au Canada

Nouvelle distinction pour Shai Gilgeous-Alexander, qui n’oubliera assurément pas sa folle année 2025. Déjà désigné athlète de l’année et meilleur joueur de NBA, lors des trophées remis par ESPN, le voilà maintenant désigné athlète canadien de l’année, par le Toronto-Star.

Préféré à une douzaine d’autres sportifs issus du Canada, « SGA » reçoit ce « Northern Star Award » pour la deuxième fois. La première fois, c’était en 2023. Juste après avoir décroché une médaille de bronze à la Coupe du monde, synonyme de qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

En 2024, c’est pourtant la nageuse Summer McIntosh qui avait ajouté son nom au palmarès de ce trophée, créé en 1936 et remis, depuis, à un seul autre basketteur : Steve Nash en 2005 (quand il s’appelait le « Lou Marsh Award »).

Le héros de tout un pays

Meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA, Shai Gilgeous-Alexander avait mené le Thunder à son tout premier titre en juin dernier. Décrochant le trophée de MVP des Finals, quelques semaines après avoir remporté celui de MVP de la saison régulière, en plus du titre de meilleur marqueur de la ligue. Un triplé uniquement réalisé par Kareem-Abdul-Jabbar, Michael Jordan et Shaquille O’Neal, avant lui.

Loin d’être rassasié cette saison, « SGA » n’a clairement pas ralenti la cadence, conduisant OKC vers un démarrage rarissime et enchaînant les sorties à minimum 20 points marqués pour se rapprocher du record de Wilt Chamberlain.

Au Canada, tout le monde est évidemment fier de Shai Gilgeous-Alexander, accueilli en héros durant l’été, au moment d’amener le trophée NBA dans sa ville chérie d’Hamilton.

« En grandissant, alors que je voyageais à travers le monde — dans d’innombrables États, villes et pays — on me demandait toujours d’où je venais » racontait-il, lors de son passage. « J’étais fier de dire à tout le monde que je venais de Hamilton. C’est une ville différente de toutes les autres villes de l’Ontario. Les habitants ont une mentalité faite de courage, de détermination, de fierté et d’énergie qui les distingue du reste de la province. Et honnêtement, je n’ai jamais pu me détacher de ça. Je porte ces valeurs avec moi chaque jour, partout où je vais. Vous pouvez donc imaginer à quel point j’ai été submergé de joie en apprenant que j’allais recevoir la clé de la ville que j’aime… et qu’une rue allait porter mon nom. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 23 33:21 55.6 44.3 88.1 0.5 4.3 4.7 6.4 2.0 1.4 1.7 0.7 32.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.