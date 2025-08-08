Shai Gilgeous-Alexander accueilli en héros au Canada

Champion NBA, MVP de la saison régulière et MVP des Finals, Shai Gilgeous-Alexander a signé un triplé exceptionnel, uniquement réalisé par Kareem-Abdul-Jabbar, Michael Jordan et Shaquille O'Neal. C'est le premier réalisé par un joueur non-américain, et jeudi, il a reçu un nouveau “trophée” : la clé de la ville où il a grandi, Hamilton, des mains de la maire Andrea Horwath.

L'édile de cette ville de près de 600 000 habitants a aussi annoncé qu’une rue porterait désormais son nom, en hommage à sa saison quasi historique réalisée avec le Thunder.

« Shai, tu n’as pas seulement inspiré Hamilton, ni seulement le Canada, mais aussi des fans partout dans le monde. Et tu l’as fait avec humilité, avec cœur et en gardant un lien indéfectible avec la ville que tu appelles chez toi », a-t-elle déclaré.

« Au nom de tous les habitants de Hamilton, nous ne pourrions pas être plus fiers. »

Fier de représenter les valeurs de ville

Un double hommage qui a beaucoup touché le leader du Thunder. C'est la première fois, depuis 1998, que la clé de la ville est remise à une personnalité.

« En grandissant, alors que je voyageais à travers le monde — dans d’innombrables États, villes et pays — on me demandait toujours d’où je venais », a raconté Gilgeous-Alexander dans le stade de la ville. « J’étais fier de dire à tout le monde que je venais de Hamilton. C'est une ville différente de toutes les autres villes de l’Ontario. Les habitants d’ici ont une mentalité faite de courage, de détermination, de fierté et d’énergie qui les distingue du reste de la province. Et honnêtement, je n’ai jamais pu me détacher de ça. Je porte ces valeurs avec moi chaque jour, partout où je vais. Vous pouvez donc imaginer à quel point j’ai été submergé de joie en apprenant que j’allais recevoir la clé de la ville que j’aime… et qu’une rue allait porter mon nom. »