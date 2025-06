MVP des Finals, Shai Gilgeous-Alexander rejoint les plus grands

C’est l’année parfaite pour Shai Gilgeous-Alexander qui décroche son premier titre de MVP des Finals, après avoir terminé la saison régulière comme meilleur marqueur, mais aussi remporté son premier trophée de MVP. Un triplé quasi historique puisque c’est une première depuis 2000.

A l’époque, c’est Shaquille O’Neal qui avait tout raflé après une saison 1999/2000 exceptionnelle terminée par un succès en finale face aux… Pacers. Avant le Shaq et SGA, seuls deux joueurs avaient réalisé pareil triplé, et ce sont deux légendes : Kareem Abdul-Jabbar et Michael Jordan. L’arrière des Bulls y est même parvenu à quatre reprises !

« Ça ne semble pas réel » a-t-il réagi en bord de terrain. « Tellement d’heures, tellement de moments, tellement d’émotions. Tellement de nuits de doute, tellement de nuits de croyance. C’est fou de savoir qu’on est tous là. Mais ce groupe a travaillé pour ça, ce groupe en a mis des heures, et on mérite ça. »

Lors de ce Game 7 décisif, il a terminé avec 29 points et 12 passes décisives. Avant lui, seuls Jerry West, Walt Frazier, James Worthy et LeBron James avaient cumulé au moins 25 points et 10 passes dans un Game 7.

Élu à l’unanimité des 11 votants, Shai Gilgeous-Alexander termine ses NBA Finals avec six matchs à 24 points ou plus et des moyennes de 30.3 points à 44% de réussite aux tirs, 5.6 passes décisives et 4.6 rebonds par match.