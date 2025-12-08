Matchs
Le Thunder valide le deuxième meilleur démarrage de l'histoire en NBA

NBA – Fort de son large succès face au Jazz, le Thunder a remporté un quinzième match de suite et valide le troisième meilleur démarrage de l’histoire de la Grande Ligue.

Branden Carlson>C’est avec un effectif restreint que le Thunder se rendait à Salt Lake City puisque Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein ou encore Alex Caruso n’étaient pas en tenue. Cependant, il n’a fallu qu’un seul quart-temps à OKC pour se rendre le match facile face à une équipe du Jazz amputée de Lauri Markkanen.

« Les gars ont fait preuve d’un grand professionnalisme notamment en début de match tant en attaque qu’en défense, »se réjouit Mark Daigneault. « Nous avons très bien défendu en les forçant à se battre pour chaque point ensuite nous avons bien fait circuler le ballon en attaque, ce qui nous a permis de prendre des bons tirs. »

Si Jalen Williams et Chet Holmgren ont tous les deux mis 25 points, le Thunder a aussi été porté par l’apport de son banc. Ousmane Dieng s’est montré avec 14 unités avec quatre tirs à 3-points réussis (record en carrière égalé), mais celui qui a fait beaucoup parler c’est Branden Carlson.

Originaire de l’Utah, il a ainsi pu profiter des différentes absences pour jouer 24 minutes, et le pivot a surtout réalisé une magnifique entrée en jeu dans le premier quart-temps en réussissant trois tirs à 3-points et un poster sur Isaiah Collier. Le sophomore finit la partie avec 13 points et 6 rebonds à 5/9 au tir !

Dans le rétroviseur des Warriors 2016

« Nous avions un peu d’avance quand il est entré en jeu et dans ces conditions, le match peut basculer d’un côté comme de l’autre, »rappelle l’entraîneur du Thunder. « Quand vos remplaçants entrent et qu’ils creusent l’écart, cela donne vraiment le ton. Son petit coup de chaud a vraiment changé le match pour nous. »

Branden Carlson, de son côté, s’est réjoui de cette jolie prestation devant son public natal : « C’est génial. C’est toujours amusant de revenir ici. Pouvoir jouer et performer, cela rend les choses encore meilleures. »

Au final, le Thunder s’impose 131 à 101 et valide un 15e succès consécutif. Avec un bilan qui s’élève désormais à 23 victoires pour seulement une défaite, OKC réalise le deuxième meilleur démarrage de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Knicks de 1969/70 et derrière les fameux Warriors de 2015/16, qui avaient lancé leur saison avec un 24-0 avant de s’incliner face aux Bucks. Puis de terminer la saison régulière avec 73 victoires.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Shai Gilgeous-alexander 23 33:21 55.6 44.3 88.1 0.5 4.3 4.7 6.4 1.7 1.4 0.7 2.0 32.8
Chet Holmgren 20 28:54 57.5 36.4 78.7 1.5 6.6 8.1 1.7 2.1 0.7 1.5 3.2 18.6
Jalen Williams 5 29:00 46.1 27.3 100.0 0.4 4.8 5.2 6.4 1.2 1.2 1.0 2.0 17.8
Ajay Mitchell 24 26:38 46.4 34.2 87.7 0.5 2.8 3.3 3.6 1.6 1.5 0.3 2.1 14.4
Aaron Wiggins 13 25:23 48.6 43.4 76.9 0.8 2.4 3.2 2.2 1.2 0.5 0.6 2.2 13.8
Isaiah Joe 17 23:21 45.6 41.9 92.3 0.5 2.3 2.8 1.5 0.9 0.6 0.2 1.8 12.9
Isaiah Hartenstein 19 27:47 67.1 0.0 64.0 3.3 7.4 10.7 3.4 2.1 1.3 0.8 2.8 12.2
Cason Wallace 23 28:08 43.5 37.9 76.9 0.7 2.3 3.0 2.5 1.1 2.3 0.3 2.1 8.4
Luguentz Dort 15 29:08 38.2 31.2 92.3 1.2 2.7 3.9 1.1 0.7 1.0 0.4 3.1 8.0
Kenrich Williams 6 15:50 56.0 54.5 50.0 0.5 2.5 3.0 2.2 0.7 0.0 0.0 1.5 6.2
Alex Caruso 15 18:48 40.0 35.4 80.0 0.3 2.1 2.4 2.5 1.0 1.6 0.3 1.1 5.7
Jaylin Williams 23 18:29 35.3 29.6 64.3 0.5 4.3 4.7 2.4 1.1 0.7 0.5 1.9 5.6
Branden Carlson 16 9:53 52.6 37.9 42.9 0.5 1.7 2.2 0.7 0.3 0.1 0.6 1.0 4.6
Ousmane Dieng 16 12:34 41.8 39.3 100.0 0.4 1.3 1.7 0.9 0.4 0.1 0.3 1.1 3.9
Chris Youngblood 18 5:23 33.3 31.8 100.0 0.2 0.8 1.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.9 1.8
Brooks Barnhizer 17 7:46 52.2 25.0 66.7 0.4 1.6 1.9 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 1.7

Par Thibault Mairesse
