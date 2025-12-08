Le Thunder valide le deuxième meilleur démarrage de l’histoire en NBA

>C’est avec un effectif restreint que le Thunder se rendait à Salt Lake City puisque Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein ou encore Alex Caruso n’étaient pas en tenue. Cependant, il n’a fallu qu’un seul quart-temps à OKC pour se rendre le match facile face à une équipe du Jazz amputée de Lauri Markkanen.
« Les gars ont fait preuve d’un grand professionnalisme notamment en début de match tant en attaque qu’en défense, »se réjouit Mark Daigneault. « Nous avons très bien défendu en les forçant à se battre pour chaque point ensuite nous avons bien fait circuler le ballon en attaque, ce qui nous a permis de prendre des bons tirs. »
Si Jalen Williams et Chet Holmgren ont tous les deux mis 25 points, le Thunder a aussi été porté par l’apport de son banc. Ousmane Dieng s’est montré avec 14 unités avec quatre tirs à 3-points réussis (record en carrière égalé), mais celui qui a fait beaucoup parler c’est Branden Carlson.
Originaire de l’Utah, il a ainsi pu profiter des différentes absences pour jouer 24 minutes, et le pivot a surtout réalisé une magnifique entrée en jeu dans le premier quart-temps en réussissant trois tirs à 3-points et un poster sur Isaiah Collier. Le sophomore finit la partie avec 13 points et 6 rebonds à 5/9 au tir !
Dans le rétroviseur des Warriors 2016
« Nous avions un peu d’avance quand il est entré en jeu et dans ces conditions, le match peut basculer d’un côté comme de l’autre, »rappelle l’entraîneur du Thunder. « Quand vos remplaçants entrent et qu’ils creusent l’écart, cela donne vraiment le ton. Son petit coup de chaud a vraiment changé le match pour nous. »
Branden Carlson, de son côté, s’est réjoui de cette jolie prestation devant son public natal : « C’est génial. C’est toujours amusant de revenir ici. Pouvoir jouer et performer, cela rend les choses encore meilleures. »
Au final, le Thunder s’impose 131 à 101 et valide un 15e succès consécutif. Avec un bilan qui s’élève désormais à 23 victoires pour seulement une défaite, OKC réalise le deuxième meilleur démarrage de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Knicks de 1969/70 et derrière les fameux Warriors de 2015/16, qui avaient lancé leur saison avec un 24-0 avant de s’incliner face aux Bucks. Puis de terminer la saison régulière avec 73 victoires.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Shai Gilgeous-alexander
|23
|33:21
|55.6
|44.3
|88.1
|0.5
|4.3
|4.7
|6.4
|1.7
|1.4
|0.7
|2.0
|32.8
|Chet Holmgren
|20
|28:54
|57.5
|36.4
|78.7
|1.5
|6.6
|8.1
|1.7
|2.1
|0.7
|1.5
|3.2
|18.6
|Jalen Williams
|5
|29:00
|46.1
|27.3
|100.0
|0.4
|4.8
|5.2
|6.4
|1.2
|1.2
|1.0
|2.0
|17.8
|Ajay Mitchell
|24
|26:38
|46.4
|34.2
|87.7
|0.5
|2.8
|3.3
|3.6
|1.6
|1.5
|0.3
|2.1
|14.4
|Aaron Wiggins
|13
|25:23
|48.6
|43.4
|76.9
|0.8
|2.4
|3.2
|2.2
|1.2
|0.5
|0.6
|2.2
|13.8
|Isaiah Joe
|17
|23:21
|45.6
|41.9
|92.3
|0.5
|2.3
|2.8
|1.5
|0.9
|0.6
|0.2
|1.8
|12.9
|Isaiah Hartenstein
|19
|27:47
|67.1
|0.0
|64.0
|3.3
|7.4
|10.7
|3.4
|2.1
|1.3
|0.8
|2.8
|12.2
|Cason Wallace
|23
|28:08
|43.5
|37.9
|76.9
|0.7
|2.3
|3.0
|2.5
|1.1
|2.3
|0.3
|2.1
|8.4
|Luguentz Dort
|15
|29:08
|38.2
|31.2
|92.3
|1.2
|2.7
|3.9
|1.1
|0.7
|1.0
|0.4
|3.1
|8.0
|Kenrich Williams
|6
|15:50
|56.0
|54.5
|50.0
|0.5
|2.5
|3.0
|2.2
|0.7
|0.0
|0.0
|1.5
|6.2
|Alex Caruso
|15
|18:48
|40.0
|35.4
|80.0
|0.3
|2.1
|2.4
|2.5
|1.0
|1.6
|0.3
|1.1
|5.7
|Jaylin Williams
|23
|18:29
|35.3
|29.6
|64.3
|0.5
|4.3
|4.7
|2.4
|1.1
|0.7
|0.5
|1.9
|5.6
|Branden Carlson
|16
|9:53
|52.6
|37.9
|42.9
|0.5
|1.7
|2.2
|0.7
|0.3
|0.1
|0.6
|1.0
|4.6
|Ousmane Dieng
|16
|12:34
|41.8
|39.3
|100.0
|0.4
|1.3
|1.7
|0.9
|0.4
|0.1
|0.3
|1.1
|3.9
|Chris Youngblood
|18
|5:23
|33.3
|31.8
|100.0
|0.2
|0.8
|1.0
|0.3
|0.1
|0.1
|0.0
|0.9
|1.8
|Brooks Barnhizer
|17
|7:46
|52.2
|25.0
|66.7
|0.4
|1.6
|1.9
|0.4
|0.2
|0.2
|0.1
|0.6
|1.7