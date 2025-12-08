Le Thunder valide le deuxième meilleur démarrage de l’histoire en NBA

>C’est avec un effectif restreint que le Thunder se rendait à Salt Lake City puisque Shai Gilgeous-Alexander, Isaiah Hartenstein ou encore Alex Caruso n’étaient pas en tenue. Cependant, il n’a fallu qu’un seul quart-temps à OKC pour se rendre le match facile face à une équipe du Jazz amputée de Lauri Markkanen.

« Les gars ont fait preuve d’un grand professionnalisme notamment en début de match tant en attaque qu’en défense, »se réjouit Mark Daigneault. « Nous avons très bien défendu en les forçant à se battre pour chaque point ensuite nous avons bien fait circuler le ballon en attaque, ce qui nous a permis de prendre des bons tirs. »

Si Jalen Williams et Chet Holmgren ont tous les deux mis 25 points, le Thunder a aussi été porté par l’apport de son banc. Ousmane Dieng s’est montré avec 14 unités avec quatre tirs à 3-points réussis (record en carrière égalé), mais celui qui a fait beaucoup parler c’est Branden Carlson.

Originaire de l’Utah, il a ainsi pu profiter des différentes absences pour jouer 24 minutes, et le pivot a surtout réalisé une magnifique entrée en jeu dans le premier quart-temps en réussissant trois tirs à 3-points et un poster sur Isaiah Collier. Le sophomore finit la partie avec 13 points et 6 rebonds à 5/9 au tir !

Dans le rétroviseur des Warriors 2016

« Nous avions un peu d’avance quand il est entré en jeu et dans ces conditions, le match peut basculer d’un côté comme de l’autre, »rappelle l’entraîneur du Thunder. « Quand vos remplaçants entrent et qu’ils creusent l’écart, cela donne vraiment le ton. Son petit coup de chaud a vraiment changé le match pour nous. »

Branden Carlson, de son côté, s’est réjoui de cette jolie prestation devant son public natal : « C’est génial. C’est toujours amusant de revenir ici. Pouvoir jouer et performer, cela rend les choses encore meilleures. »

Au final, le Thunder s’impose 131 à 101 et valide un 15e succès consécutif. Avec un bilan qui s’élève désormais à 23 victoires pour seulement une défaite, OKC réalise le deuxième meilleur démarrage de l’histoire de la NBA, à égalité avec les Knicks de 1969/70 et derrière les fameux Warriors de 2015/16, qui avaient lancé leur saison avec un 24-0 avant de s’incliner face aux Bucks. Puis de terminer la saison régulière avec 73 victoires.