Andrew Nembhard délivre les Pacers face au comeback des Kings

Cinq mois après avoir accueilli la Finale NBA, le Gainbridge Fieldhouse retrouve petit à petit des couleurs. Après leur début de saison catastrophe, les Pacers commencent à aligner les victoires dans leur antre. Face à une autre équipe mal en point cette nuit, les Kings (6v-18d), les hommes de Rick Carlisle (6v-18d) ont eu le dernier mot (116-105).

Avec un écart final qui traduit mal la physionomie d’une rencontre longtemps dominée par les locaux, avant un retour en force de la part des visiteurs. Derrière les 25 points de Bennedict Mathurin ou les 23 unités de Pascal Siakam, les locaux ont semblé en parfait contrôle en faisant parler leur force collective.

Après être retournés au vestiaire avec 15 points d’avance (66-51), les Pacers avaient même accentué l’écart à 19 points (77-58). Dépassés par le rythme imprimé, les visiteurs allaient pourtant se réveiller dans ce troisième quart-temps, grâce à l’activité de tous les instants de Russell Westbrook.

Russell Westbrook s’occupe de tout

Celui-ci trouvait successivement Zach LaVine, puis Maxime Raynaud de nouveau titulaire, ou encore DeMar DeRozan pour permettre à Sacramento de retrouver de l’élan. Grâce à ce festival à la création et un rythme désormais en leur faveur, les Kings revenaient sous la barre des 10 points. Precious Achiuwa finissait même fort la période pour ramener son équipe à seulement deux possessions (92-88).

Quelques minutes plus tard, dans le quatrième quart-temps, Westbrook a converti à 3-points, trouvé Achiuwa près du cercle, puis sanctionné encore à deux reprises en « pull-up » ! Et voilà Sacramento avec deux possessions d’avance (97-101) avec six minutes à jouer. Rick Carlisle pouvait grimacer, son équipe n’affichait plus aucune imagination en attaque.

C’est ici, sur une erreur défensive entre Westbrook et Achiuwa justement, que Andrew Nembhard (28 points et 12 passes) a ramené de la lumière avec son tir à 3-points ouvert. Puis Bennedict Mathurin, oublié également en transition, a doublé la mise derrière l’arc, avant que Nembhard ne triple la mise d’encore plus loin.

Le même Nembhard s’invitait ensuite dans la raquette pour boucler un 11-0 quasiment à lui tout seul (108-101). Cette fois-ci les Pacers, bien aidés par les ballons volleyés dans le final par leur rookie Ethan Thompson ne se feront plus peur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 207e triple-double pour Westbrook. Avec ses 24 points, 14 passes et 13 rebonds, pour 43 d’évaluation, le meneur des Kings a été le plus productif statistiquement pour finir avec son 4e triple-double de la saison (seulement une victoire dans ce contexte), le 207e en carrière. De ce match, on retiendra notamment sa bonne entente technique avec Maxime Raynaud, déjà aperçue ces dernières semaines, car le Français inscrit beaucoup de ses points, en transition ou autre, sur des ballons distribués par l’ancien MVP.

– Les Pacers commencent à regarder en haut. Le calendrier aidant, Indiana commence à enchaîner les victoires. Après deux succès face aux Wizards et aux Bulls, suivis par deux revers face à des grosses écuries (Cavs et Nuggets), les Pacers enchaînent à nouveau une seconde victoire de rang (après avoir de nouveau battu les Bulls). Les joueurs de l’Indiana (6v-18d) restent 14e à l’Est, mais ils affichent la meilleure dynamique de toutes les équipes en bas du classement. Y compris les Bucks (10v-15d), 10e à seulement « 3,5 matchs » devant eux.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.