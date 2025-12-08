Stephen Curry espéré dès vendredi

Golden State a terminé son « road trip » avec trois bonnes nouvelles cette nuit à Chicago. La victoire bien sûr, dans un match dominé de A à Z et remporté 123-91, le retour réussi de Jimmy Butler (19 points, 8 rebonds, 6 passes décisives), qui sera bientôt suivi par celui de Stephen Curry !

La franchise a en effet donné des nouvelles de son meneur, bien remis de sa blessure au quadriceps. Des progrès qui lui ont permis de retrouver le chemin des parquets avec la reprise d’entraînements individuels depuis hier.

Les Wolves dans le viseur

Les Warriors précisent que Stephen Curry devrait en partie pouvoir prendre part à la reprise de l’entraînement collectif du groupe de Steve Kerr dès mercredi, après deux jours « off ». Si tout se déroule comme prévu, le « Chef » pourrait alors faire son retour ce vendredi pour la réception de Minnesota.

« J’ai parlé à Rick (Celebrini, directeur du département médical et de la performance des Warriors) samedi, et Steph va bien. Il a fait son retour sur les terrains, tout se passe bien. J’espère que (son retour ce vendredi) c’est réaliste, clairement », avait d’ailleurs confirmé Steve Kerr en amont de la rencontre face aux Bulls.

La roue tourne à nouveau dans le bon sens pour les Warriors, d’autant que Draymond Green, blessé au pied depuis trois matchs, pourrait lui aussi revenir face aux Wolves.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 16 31:04 47.1 39.1 91.9 0.3 3.4 3.7 4.0 2.2 1.3 3.1 0.6 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.