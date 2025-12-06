Blake Griffin doublement déçu : « pour Chris Paul » et « par les Clippers »

Ensemble, Blake Griffin et Chris Paul ont fait le bonheur des Clippers pendant plus de six ans lors de la dernière décennie. Jusqu’à ce que « CP3 » ne soit transféré à Houston, quelques mois avant que « BG32 » ne soit aussi transféré, mais à Detroit.

Le transfert de Blake Griffin reste d’ailleurs mal perçu par les fans de la franchise, et par l’intéressé himself, puisqu’il venait de re-signer à Los Angeles pour le maximum, sans s’imaginer faire ses valises à peine six mois plus tard.

Alors, au moment d’évoquer le cas Chris Paul, prié de quitter les Clippers à la surprise générale, Blake Griffin ne peut cacher toute son amertume vis-à-vis de son ancien meneur de jeu.

« Je suis juste déçu, pour être honnête. Je ne peux pas vraiment utiliser un autre mot. J’ai bien sûr été choqué au début, mais j’ai surtout été déçu. Déçu pour Chris Paul et déçu par l’organisation des Clippers » a révélé, chez Amazon Prime Video, celui qui officie désormais en tant que consultant.

En contact avec Chris Paul tous les jours depuis mercredi, Blake Griffin a ensuite justifié sa déception : « La principale raison pour laquelle je suis déçu, c’est par rapport à ce que Chris a dit. Il n’y avait pas de communication avec Tyronn Lue et, au-delà de ça encore, il n’y avait pas de communication avec Steve Ballmer. Voilà la chose qui me déçoit. »

Le joueur qui a transformé les Clippers

Et s’il y a bien une chose que n’apprécie pas non plus Blake Griffin, c’est d’entendre que le comportement de Chris Paul peut poser problème. Notamment parce que son « style de leadership n’allait pas aux Clippers » et parce qu’il « n’a pas hésité à demander des comptes à la direction, aux entraîneurs et aux joueurs », après le mauvais début de saison de l’équipe.

« Chris, c’est un gars qui est arrivé chez les Clippers quand DeAndre [Jordan] et moi étions dans nos deux premières années » a rappelé l’ailier-fort retraité, qui prend donc la défense de son ancien coéquipier. « Il a apporté une culture de la gagne. Il nous a appris comment réussir en NBA, comment prendre chaque match au sérieux, comment prendre soin de son corps sérieusement. Chaque détail avait son importance avec lui. Pendant vingt ans, Chris a été le même type de joueur. Il n’y avait que la victoire qui comptait pour lui. »

Désormais, Chris Paul se retrouve confronté à un scénario délicat, puisqu’il va devoir se relancer au sein d’une nouvelle équipe, sous peine de devoir raccrocher sans avoir pu dire adieu à la NBA correctement, mais surtout à sa manière.

« Re-signer chez les Clippers, c’était censé être son moment » a regretté Blake Griffin, insistant sur cette notion de déception. « [C’était censé être] son retour à Los Angeles, sa dernière danse. Mais qu’il ne puisse pas s’en aller selon ses propres termes, en quittant la franchise qu’il avait choisie pour terminer sa carrière, c’est extrêmement décevant. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 * All Teams 46 26 42.3 34.1 74.4 0.8 4.1 4.9 3.0 2.4 0.7 1.4 0.3 11.0 2020-21 * BRK 26 22 49.2 38.3 78.2 1.1 3.6 4.7 2.4 2.7 0.7 1.2 0.5 10.0 2020-21 * DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 2021-22 BRK 56 17 42.5 26.2 72.4 1.1 3.0 4.1 1.9 1.7 0.5 0.6 0.3 6.4 2022-23 BOS 4 9 25.0 33.3 83.3 1.3 1.5 2.8 0.8 2.0 0.5 0.5 0.0 2.5 Total 728 33 49.3 32.7 69.6 2.0 6.2 8.2 4.1 2.7 0.8 2.4 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.