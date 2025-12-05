La patience a payé pour Rui Hachimura

« Je ne savais pas ce que je faisais. J’essayais juste d’échapper à tout le monde », décrit Rui Hachimura en parlant de la marée humaine qui l’a submergé après son tir de la gagne au buzzer sur le parquet des Raptors la nuit passée.

Une explosion de joie de la part des Lakers qui venaient célébrer le héros final de la soirée. Celui-ci avait d’ailleurs été prévenu en amont par son coéquipier, LeBron James, qu’il était susceptible d’être servi.

« Il a dit que ça allait venir à moi et d’être prêt. Je crois que leur entraîneur… J’ai vu qu’ils essayaient de faire une prise à deux sur AR (Austin Reaves). Ils essayaient de faire un signe. Donc je savais que ça allait vraiment venir vers moi. Donc j’étais prêt et LeBron m’a fait la bonne passe », décrit le Japonais.

Ce dernier sortait d’un match « fantôme » face aux Suns où il n’avait quasiment pas été servi et n’a pris qu’un seul tir dans la soirée. Un match vite effacé par cette séquence rêvée pour lui. « C’est le genre de choses dont rêve chaque joueur de basket. Jouer pour les Lakers, recevoir une passe de Bron, c’est complètement fou. C’est une super sensation », résume-t-il.

Impressionné par la série de LeBron

L’ancien joueur des Wizards, qui ne se souvient pas avoir inscrit pareil « buzzer beater » jusqu’ici, ajoute : « Je pense que tout ça vient de notre alchimie, de tout ce qu’on construit ensemble. Et oui, c’était un match difficile pour nous, mais on a fait le boulot. Donc oui, c’est positif. »

Positif car la victoire est au bout, même si dans cette histoire, LeBron James a vu sa série historique de match à 10 points ou plus se finir. « Il fait simplement la bonne action. C’est ce qu’il a fait durant toute sa carrière : il laisse le jeu venir à lui. Il ne force jamais rien. Je crois qu’il a mis un gros layup… Je ne sais plus, c’était dans le quatrième quart-temps, non ? Dans les deux dernières minutes », re-situe Rui Hachimura.

La fin de cette série ? « Bien sûr qu’il y pense probablement, mais en même temps, c’est fou. Depuis 2007, c’est ça ? Oui. C’est dingue. Je ne sais même pas comment décrire ça. Il fait ça depuis très longtemps, évidemment, mais cette série, je pense que personne ne la battra jamais », termine l’auteur du tir décisif.

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 20 33:09 53.8 46.8 75.0 0.8 2.8 3.6 0.9 1.7 0.6 1.0 0.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.