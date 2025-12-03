L’étonnante soirée « fantôme » de Rui Hachimura

Un ballon qu’il n’a pas pu maîtriser sur une relance de Luka Doncic, un rebond défensif capté, un autre ballon remis après une remise en jeu et… c’est à peu près tout. Sans exagérer, voilà le très fin listing des fois où Rui Hachimura a été en contact avec le cuir lors de ses premières minutes de jeu face aux Suns.

« Je ne me souviens pas quand j’ai eu la balle pendant tout ce match », en vient-il même à avouer après cette rencontre perdue par sa formation. Pendant de longues minutes, le Japonais a enchaîné les possessions en attaque sans même être servi.

Un constat qui peut se lire dans les deux sens : il ne s’est pas beaucoup libéré et s’est contenté d’attendre sur les ailes dans l’espoir que le cuir vienne à lui ; ses coéquipiers ne l’ont pas beaucoup cherché non plus.

« C’est déjà arrivé en jouant avec ces gars-là. J’ai signé pour ça, je comprends », poursuit le natif de Toyama, en parlant du trio des joueurs majeurs de l’équipe, Luka Doncic, Austin Reaves et LeBron James. Trois hommes qui ont le plus souvent le ballon en main pour créer le jeu.

Plus régulièrement servi à proximité du cercle, Deandre Ayton a également un « usage rate » plus élevé. Titulaire ayant le moins souvent le ballon en main, le Japonais n’en reste pas moins une arme offensive de premier plan. Avec 14 points, sa meilleure moyenne en carrière, il est la cinquième option dans l’attaque californienne.

Plus de transmissions réclamées

Seulement face aux Suns, il a terminé avec un zéro pointé, et surtout… une seule tentative de tir – manquée donc – en 23 minutes de jeu. Loin de sa moyenne sur la saison à 10 tentatives par rencontre.

« Toute l’équipe, tout le monde, sait et comprend que ce n’est pas comme ça qu’on va gagner. Ces matchs qu’on a gagnés, on se faisait des passes. On se faisait confiance. On jouait les uns pour les autres, et c’est comme ça qu’on a remporté ces matchs », livre encore le joueur de 27 ans.

Qui semble donc mettre sa non-performance sur le compte des porteurs de balle qui ne l’auraient pas suffisamment partagée. Avec 18 passes décisives générées, Los Angeles a livré sa plus petite soirée de la saison en la matière.

« Donc c’est difficile pour moi, mais c’est comme ça. C’est un de ces matchs qu’il faut juste oublier et passer au suivant », affiche Rui Hachimura dont l’équipe va tenter de relancer son élan collectif avec une série de trois déplacements (Raptors, Celtics et Sixers).

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 19 33:03 54.2 46.1 73.5 0.8 2.8 3.6 0.9 1.7 0.5 1.0 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.