Les Rockets se passent finalement très bien du tir à 3-points

Lorsqu’il a converti son panier dans le corner, Jeff Green a pointé du doigt son ancien coéquipier Russell Westbrook, sur le banc d’en face, avec un sourire complice. Le vétéran des Rockets n’a pas été le seul à rigoler de ce tir primé inscrit dans la dernière minute d’un match déjà gagné par Houston.

Car il s’agissait seulement du cinquième panier primé converti dans la soirée par l’équipe locale.

« Sur le banc en fin de match, on en a rigolé quand Jeff a mis ce 3-points. On a fini à 5/16, ce qui est extrêmement peu. On tirait presque autant en un quart-temps auparavant », remarque Ime Udoka dont l’équipe n’avait jamais si peu shooté de loin que dans ce match.

« Il s’agit de prendre ce que le jeu nous offre. Ils n’avaient pas beaucoup de taille en face, ils font des prises à deux sur les ‘pick-and-roll’ donc on veut attaquer le panier, mettre la pression au cercle », justifie le coach texan.

Une consigne appliquée à la lettre par ses Rockets qui ont inscrit 78 points dans la raquette adverse – contre 46 pour les Kings – en marquant notamment beaucoup en contre-attaque (30 points). Si Houston est dans le Top 5 des équipes qui marquent le plus à l’intérieur, elle ferme en revanche la marche au niveau des paniers à 3-points tentés avec seulement 30 tirs par rencontre.

Ne pas shooter pour shooter

« Je crois qu’on ne pense même pas aux 3-points qu’on prend. On est une équipe défensive qui aime jouer avec ses intérieurs au poste, parfois sur le ‘pick-and-roll’. On ne tire pas à tout va à 3-points, mais si cela se présente, on va les prendre. Ce soir, ce n’était pas le cas, la raquette était ouverte, on privilégie plutôt ces tirs efficaces dans la raquette plutôt que le reste », livre Kevin Durant.

Un discours et une attitude qui tranchent avec les intentions affichées en amont de la saison régulière, où il était question d’augmenter justement le volume de tirs lointains. Ce qui ne serait pas complètement farfelu de leur part quand on connaît leur pourcentage de réussite dans l’exercice : 39.7%, soit la 3e au sein de la ligue. Mais pas question de s’enfermer dans un principe de jeu comme cela a pu être le cas par le passé.

« Je sais que c’est une ligue où on tire à 3-points, mais si on voit une raquette ouverte pour des lay-ups, pourquoi forcer à 3-points ? », s’interroge « KD » selon qui la clé du jeu offensif des Rockets est d’abord d’aller dans la raquette. Et de profiter du travail de Steven Adams, Clint Capela et compagnie au rebond offensif.