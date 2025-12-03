De’Anthony Melton se projette déjà avec les Warriors

Il y a un peu plus d’un an, la saison de De’Anthony Melton basculait à cause de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il évoluait alors chez les Warriors, glanant même une place de titulaire au côté de Stephen Curry, mais il finira par être transféré quelques semaines plus tard, pour faire venir Dennis Schröder.

Son histoire avec Golden State n’était pourtant pas terminée et, au cours de l’été, le meneur/arrière a finalement re-signé avec la franchise californienne, pour un peu moins de 7 millions de dollars sur deux ans. Sans rancune, mais avec ambition.

Toujours convalescent, De’Anthony Melton se rapproche d’un retour et celui-ci pourrait tomber en fin de semaine. De quoi lui permettre d’évoquer les domaines dans lesquels il pourra aider les Warriors à s’améliorer.

« Je vais essayer d’apporter tout ce que je peux, que ce soit du shoot, de la création, de la défense ou de l’intelligence de jeu. Je pense pouvoir apporter tout ça » détaille-t-il. « Puis, il y a juste le fait d’avoir un deuxième porteur de balle sur le terrain. […] Mais je pense que ma capacité à shooter et défendre, c’est vraiment quelque chose que n’importe quelle équipe peut utiliser. Donc je vais juste apporter toutes ces choses et être un joueur de basket intelligent. »

Le connecteur qui manquait à l’équipe ?

Très apprécié par Steve Kerr il y a un an, par sa capacité à jouer les connecteurs sur le terrain, De’Anthony Melton viendra épauler Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gary Payton II, Will Richard, Pat Spencer ou encore Seth Curry dans le « backcourt » des « Dubs ».

Irréguliers collectivement, les Warriors n’en restent pas moins dangereux quand les choses se mettent à fonctionner et leur joueur de 27 ans garde confiance, car il sait que tout peut aller vite dans cette ligue.

« Je pense que Steve [Kerr] l’a déjà dit, mais nous étions dans une situation similaire à cette époque il y a un an et ça s’est quand même terminé en demi-finale de conférence, avec une chance d’aller en finale de conférence » rappelle-t-il en ce sens. « Ce n’est encore que le début de saison. Beaucoup de choses peuvent se produire à partir de maintenant. Donc il faudra juste franchir un cap quand ce sera le moment de le faire. »

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 2024-25 GOS 6 20 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 3.0 1.2 1.7 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.