Une fin de match pour forger l’expérience chez les Mavs

Le déplacement des Mavs sur le parquet des Clippers a démarré par une tuile : P.J. Washington s’est tordu la cheville lors de l’échauffement, le privant d’une rencontre dont les Californiens se posaient ainsi en favoris.

Avec un joueur d’expérience en moins, Jason Kidd avait aligné un cinq majeur particulièrement jeune avec Cooper Flagg (18 ans), Max Christie (22 ans) et Ryan Nembhard (22 ans), en plus de Naji Marshall et Dwight Powell. Avec depuis le banc, d’autres jeunes éléments ont été mobilisés comme Brandon Williams ou Moussa Cisse, aux côtés du vétéran Klay Thompson.

« Quand on regarde les matchs serrés, ça ne peut que nous rendre meilleurs au fil de la saison, mais ça ne veut pas dire que ça se traduit forcément par des victoires », note Jason Kidd dont l’équipe, sur cette partie, n’a pas souffert d’inexpérience face à une formation remplie d’hommes référencés (James Harden, Kawhi Leonard, Ivica Zubac…).

Menés de peu pendant une bonne partie de la soirée, notamment dans le 4e quart-temps, les Texans ont été capables de reprendre les devants dans le final. À trois minutes de la fin, Flagg, immense dans cette partie, a notamment converti un tir important à mi-distance ligne de fond.

Un calendrier qui va se corser

Puis Klay Thompson l’a imité quelques secondes plus tard avec un gros tir primé pour redonner l’avantage à Dallas. Le même Flagg a ensuite enchaîné les séries de lancers-francs pour sceller ce succès qui intervient après deux courtes défaites subies face aux Grizzlies et au Heat.

« Et donc, juste l’expérience que ces jeunes hommes acquièrent… On joue beaucoup de matchs serrés et nous détestons tous perdre. Ce n’est pas agréable, mais ce groupe joue dur, et on peut le voir encore ce soir après le match contre les Lakers », dit encore Jason Kidd en parlant du dernier revers subi sur le parquet des voisins des Clippers.

« L’équipe sait se projeter rapidement vers l’avant, comme ils l’ont fait ce soir », félicite encore le coach dont l’équipe a effacé une série de trois défaites de rang, avant d’enchaîner un calendrier qui va se corser : déplacement à Denver, réception du Heat et avant de recevoir le Thunder.