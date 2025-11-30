Le MVP de la nuit | Déjà des records de précocité pour Cooper Flagg

« C’est évidemment un honneur. C’est plutôt cool d’être dans cette position », lâche Cooper Flagg en remerciant « des coéquipiers et des coaches incroyables » qui le mettent « dans les meilleures conditions pour réussir ».

Ces remerciements pourront logiquement être réciproques au regard de la prestation du rookie des Mavs sur le parquet des Clippers. Son équipe en sérieux manque de victoire, il a donné le ton d’entrée de jeu en se montrant très entreprenant en attaque, avec quantité de tirs pris au niveau de la ligne des lancers-francs ou de pénétrations, terminées notamment main gauche.

« Il a été agressif durant ses 38 minutes sur le parquet », remarque Jason Kidd qui a aussi apprécié son altruisme et son investissement en défense. Et ceci, comme le rappelle son coach, au lendemain d’un match face aux Lakers où il avait échoué de peu à obtenir le triple-double (13 points, 11 passes et 7 rebonds). « Donc on voit qu’il commence à comprendre à quoi ressemblent les ‘back-to-back.’ »

Plus précoce que LeBron James

Le joueur de 18 ans ne semble avoir souffert d’aucune fatigue dans ce match. La preuve, il a été capable de finir fort avec un « jumper » important à trois minutes de la fin, et surtout plusieurs séries de lancers-francs assurées dans le « money time ».

« Il a tout fait ce soir. Il avait le ballon – vous pouvez appeler ça meneur ou comme vous voulez – mais c’est lui qui a dirigé notre attaque. […] Il a rentré ces lancers importants pour nous en fin de match. Sa maîtrise des deux côtés du terrain, son esprit de compétition très élevé, tout ça s’est vu ce soir, mais aussi hier, avec l’atmosphère électrique face aux Lakers. Il ne lâche jamais », poursuit son coach.

Avec à l’arrivée, une performance majuscule à 35 points (13/22 aux tirs dont 0/3 à 3-points, 9/11 aux lancers), 8 rebonds et 2 passes décisives. À quelques jours d’intervalle avec un jeune LeBron James, il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à marquer autant dans une rencontre, rejoignant le « King » comme les seuls joueurs de 18 ans à avoir marqué 30 points ou plus.

Avoir de l’impact des deux côtés du terrain

« Il n’a que 18 ans, mais on dirait qu’il connaît déjà cette ligue et il joue comme il faut, donc c’était un plaisir de le voir jouer ce soir », salue encore Jason Kidd, dont le rookie a notamment dû se débarrasser de la pression défensive de Kawhi Leonard en face. Un joueur sur qui Flagg a d’ailleurs « clairement voulu calquer » son jeu dans l’optique d’avoir de l’influence des deux côtés du terrain.

Mission largement accomplie avec ce match. Après la rencontre, un journaliste lui demande s’il se voit comme un scoreur. « Je me vois comme un joueur d’impact. Marquer des points contribue à cet impact, et oui, je pense que je peux marquer à un niveau élevé, c’est certain », rétorque le rookie dont la moyenne de points se rapproche désormais des 17 unités.

Quant à la pression d’être un numéro 1 de la Draft évoluant au sein d’une équipe très à la peine depuis le début de saison, il la relativise. « Je ne ressens aucune pression supplémentaire. Les choses sont comme ça. […] Être agressif en ce moment, c’est évidemment ce qui me convient, et c’est ce que les coachs me répètent beaucoup : je dois être agressif. […] Mes coéquipiers ont une confiance énorme en moi, et je le ressens. Quand ils ont confiance en moi, ça me permet juste d’être libre sur le terrain », termine-t-il.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 19 33:41 45.1 26.4 80.0 1.3 5.2 6.5 3.5 2.4 1.4 2.1 0.6 15.7

