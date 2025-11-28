Norman Powell : « La forme la plus pure de basket que j’ai jouée depuis longtemps »

C’est l’un des plus beaux coups de l’intersaison ! Le Heat a visé juste en allant chercher Norman Powell à Los Angeles puisque l’équipe, bien installée sur le podium de la conférence Est, reste sur six victoires de suite tandis que l’ancien arrière des Clippers signe sa meilleure saison en carrière avec 25.4 points par match à 50% aux tirs, 46% à 3-points et 88% aux lancers-francs. Des stats de futur All-Star s’il maintient cette cadence. Une anomalie alors qu’il a 32 ans.

« C’est un scoreur confirmé, polyvalent, ultra dangereux. Il peut le faire de tellement de façons différentes », apprécie Erik Spoelstra, qui vient de remporter sa 800e victoire à la tête du Heat. « J’adore la polyvalence de son talent offensif : il peut jouer sans ballon, avec le ballon, sur pick-and-roll, attaquer en drive, jouer en catch-and-go, jouer en s’appuyant sur les autres. Il a construit cet arsenal au fil de sa carrière parce qu’il a dû assumer beaucoup de rôles différents, mais il est malin aussi. Il sait utiliser l’agressivité des défenseurs contre eux. On est extrêmement reconnaissants de l’avoir. »

Une équipe sans ego

Une reconnaissance partagée puisque Norman Powell rêvait de jouer à Miami depuis qu’il était ado et il avait déjà envisagé d’y venir il y a quelques années. « J’adore être ici, j’aime déjà tout du Heat » confiait-il il y a un mois. « C’était déjà le cas avant, car le Heat était sur ma liste avant de signer ma prolongation à Portland. Je voulais déjà venir et jouer pour le Heat, donc je suis heureux. J’aime la culture, la mentalité, ce qu’il y a ici… J’ai l’impression que le Heat fait passer les joueurs au niveau supérieur, il les fait dépasser leurs propres attentes. Les standards sont élevés et j’aime toujours m’entourer de personnes qui ont de grandes ambitions. Ça colle avec ma personne, donc je veux être ici et j’espère que c’est réciproque. »

Mieux, il ne s’est jamais senti aussi heureux dans une équipe ! Surtout dans ce nouveau basket prôné par son coach.

« Je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais c’est la forme la plus pure de basket que j’ai jouée depuis longtemps, sans schéma du genre : ‘On doit absolument mettre ce joueur en rythme à chaque possession’ », explique-t-il. « On joue dans le rythme, on joue les uns pour les autres, on joue au basket comme il faut, on se donne à fond des deux côtés du terrain… »

C’est la version 2.0 de la Heat Culture, et Norman Powell explique que joueurs et dirigeants « l’ont adopté dès le premier jour ». À Miami, l’équipe et la culture locale passeront toujours avant les joueurs, même les plus grands. Jimmy Butler a pu le constater la saison passée…

« Tout le monde est focalisé sur un seul objectif, et il n’y a pas d’ego en dehors de ça », apprécie le champion NBA 2019. « Personne n’est au-dessus, ni en dessous. On est tous là. On traverse tout ça ensemble. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 15 30:24 49.4 44.1 88.4 0.3 3.5 3.9 2.3 2.2 1.3 1.9 0.2 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.