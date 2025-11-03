Déçu par les Clippers, Norman Powell veut s’installer à Miami

Ce lundi, Norman Powell va retrouver les Clippers, quasiment quatre mois après les avoir quittés, dans le cadre d'un transfert impliquant également John Collins, Kevin Love et Kyle Anderson.

Un déplacement forcément spécial aux yeux de cet ancien pensionnaire de UCLA, ensuite passé par Los Angeles entre 2022 et 2025.

« J'essaie d'utiliser tout ce que je peux comme source de motivation ou comme carburant » explique-t-il, en marge de ce duel. « Mais je reste aussi équilibré, ça ne prend pas le dessus sur mes émotions… Ça va forcément ajouter un peu de motivation, pour prouver aux gens qu'ils ont eu tort et ont fait une erreur. Ça ne changera rien, mais c'est juste personnel. »

Privé d'un gros chèque à Los Angeles…

Si Norman Powell compte briller face à son ancienne équipe, même si sa gêne à l'aine pourrait le priver du match, c'est parce qu'il n'a pas apprécié sa fin d'aventure en Californie. Il y a quelques mois, il s'attendait effectivement à re-signer chez les Clippers, sauf que ses anciens dirigeants n'étaient plus du même avis.

« Je pense que ça craint, mais c'est du business… » comprend toutefois l'intéressé. « Je pense que ce n'est pas la pire chose que j'ai vue, vécue ou entendue, mais ça craint vraiment de faire les choses de la sorte. J'aurais préféré ne rien dire et simplement voir ce qui allait se passer, mais quand on commence à discuter prolongation de contrat… On s'imagine que quelque chose va avoir lieu. Mais ça reste un business, rien n'est éternel ni définitif tant que l'encre n'est pas sèche. »

Norman Powell imagine malgré tout des retrouvailles « plaisantes » avec son ex, ayant hâte « de pouvoir dire bonjour à tout le monde, de prendre des nouvelles et de rattraper un peu le temps perdu ».

« J'ai toujours aimé ces matchs-là et j'en ai déjà vécu pas mal » confie celui qui est aussi passé par les Raptors et les Blazers. « Ce sera sans doute un peu émouvant de revenir à LA, avec la famille dans le public, et après avoir inauguré la nouvelle salle puis marqué les premiers points dedans. Il y a eu beaucoup de moments forts pour moi là-bas… Donc j'ai hâté d'y retourner, mais ce sera du business à la fin. »

S'inscrire à Miami sur le long terme

C'est donc sous les couleurs du Heat que Norman Powell reviendra à Los Angeles. Une franchise avec laquelle il a bien démarré : 24 points, 7.3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions de moyenne (en trois matchs). Et où il s'imaginerait déjà bien prolonger, alors qu'il se trouve dans sa dernière année de contrat…

« J'adore être ici, j'aime déjà tout du Heat » se réjouit-il. « C'était déjà le cas avant, car le Heat était sur ma liste avant de signer ma prolongation à Portland. Je voulais déjà venir et jouer pour le Heat, donc je suis heureux. J'aime la culture, la mentalité, ce qu'il y a ici… J'ai l'impression que le Heat fait passer les joueurs au niveau supérieur, il les fait dépasser leurs propres attentes. Les standards sont élevés et j'aime toujours m'entourer de personnes qui ont de grandes ambitions. Ça colle avec ma personne, donc je veux être ici et j'espère que c'est réciproque. »

Du côté de Miami, on se disait justement ouvert à la re-signature de Norman Powell, dans l'éventualité où celui-ci réussissait un bon début de saison. Avant sa blessure, il alignait en tout cas ses meilleures statistiques en carrière, à 32 ans.

« J'espère que le Heat apprécie tout ce qui passe jusqu'ici et tout ce que j'apporte, au-delà du parquet » ajoute le champion 2019. « J'espère que tout le monde apprécie ma présence et qu'on pourra concrétiser quelque chose. Mais oui, je veux être ici. »

Au maximum, Norman Powell pourra recevoir 77.4 millions de dollars sur trois ans de la part des dirigeants floridiens. Mais en attendant le 7 janvier 2026, il pourrait de nouveau obtenir jusqu'à 128.5 millions de dollars sur quatre ans, alors que le Heat devra aussi gérer le cas Tyler Herro…

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8 2025-26 MIA 3 31 47.7 50.0 91.3 1.0 6.3 7.3 3.0 3.0 2.0 2.0 0.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.