Le Heat ouvert à une prolongation de Norman Powell

En refusant de prolonger Jimmy Butler, ce qui a conduit à son transfert, le Heat s'est offert de la marge financièrement pour l'intersaison 2026. Sauf que le marché à venir est moins prestigieux après les prolongations ici ou là de Luka Doncic, De’Aaron Fox, Jalen Williams, Paulo Banchero, Jaren Jackson Jr, Mikal Bridges…

Il restera, au mieux, et encore ce n'est pas sûr, des vétérans comme LeBron James, Kevin Durant (s'il ne prolonge pas avec Houston), James Harden, ou alors Trae Young. Mais comme la « free agency » a perdu de sa puissance ces derniers temps, il n'est pas écrit que le Heat frappera fort l'été prochain.

Pour anticiper et continuer d'entourer Bam Adebayo et Tyler Herro, la franchise pourrait surtout prolonger Norman Powell, d'après le Miami Herald. Mais si le Heat est ouvert à l'idée, il y a une condition : que le début de saison soit bon.

L'ancien arrière des Clippers sera en fin de contrat en 2026, et Miami pourrait également perdre Andrew Wiggins à l'issue de la saison prochaine, car ce dernier possède une dernière année de contrat en option (30.1 millions en 2026/27) et rien n'assure qu'il va l'activer.

Conserver les deux extérieurs ne sera pas impossible financièrement, Miami ayant beaucoup d'espace dans sa masse salariale, alors que les perdre ensemble ne serait pas neutre sportivement. Cela donnerait néanmoins encore plus de billets verts à dépenser en 2026 à Pat Riley. Mais, on le répète, encore faut-il que la « free agency » redevienne un moment fort…

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.