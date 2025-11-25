Tracy McGrady, le grand frère qui a retenu Jaylen Brown à Boston

Devenu le leader par intérim des Celtics, en raison de la blessure de Jayson Tatum, Jaylen Brown a maintenant l’occasion de prouver – temporairement – sa valeur en tant que « franchise player » d’une équipe NBA.

Un statut auquel il aspire intimement depuis des années, mais qu’il n’a jamais pu pleinement endosser à Boston, dans l’ombre d’Isaiah Thomas, Gordon Hayward, Kyrie Irving, Kemba Walker puis Jayson Tatum.

Au point qu’il a envisagé, par le passé, de provoquer son départ, faute de se sentir reconnu à sa juste valeur.

« Il y a eu des moments où les choses étaient difficiles à Boston. Je ne sais pas combien de fois ils m’ont mis dans des discussions de transfert, pour n’importe quelle raison. Il y avait toujours quelque chose » explique-t-il. « Il y avait d’autres joueurs que Brad [Stevens] ou d’autres pensaient mieux correspondre à la franchise, ou alors ils étaient mieux payés que moi. Donc je me suis dit qu’il était peut-être temps pour moi de partir, d’aller voir ailleurs. Je suis talentueux et je pense pouvoir scorer à un très, très haut niveau, mais je ne suis pas autorisé à évoluer de la même manière que certains, parce que j’ai un rôle différent. »

Le bon conseil d’un « grand frère »

C’est alors qu’un certain Tracy McGrady, « l’une de [ses] personnalités préférées » depuis leurs entraînements communs à l’été 2018, est entré en scène pour le dissuader de quitter le Massachusetts. Paradoxal, quand on sait qu’à son époque, T-Mac n’avait pas hésité à s’arracher d’un environnement où il ne s’épanouissait pas.

« T-Mac me disait de rester et je me demandais pourquoi. Je pensais que T-Mac avait choisi de quitter [Vince Carter et Toronto] pour devenir le T-Mac qu’il s’imaginait être. Je pensais qu’il allait me dire ça aussi » admet Jaylen Brown. « Sauf qu’il m’a dit de rester, de le croire, et que si j’avais l’opportunité de rester et de gagner, alors je devais le faire. J’étais surpris et je ne l’ai jamais oublié. Même quand les choses étaient difficiles, j’ai toujours gardé ce message en tête. Je veux gagner avant tout. »

Jamais sacré champion NBA, Tracy McGrady a plutôt bien fait de conseiller « JB » de la sorte, puisqu’il parviendra finalement à décrocher son premier titre en 2024. En étant carrément nommé MVP des Finals et en prouvant surtout qu’il avait l’étoffe d’un leader, sans avoir besoin de s’en aller des Celtics.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 17 32:25 50.6 34.4 76.9 0.9 4.6 5.6 4.3 3.2 0.9 3.4 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.