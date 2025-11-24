Les Hawks encaissent le nouveau coup de chaud de Kon Knueppel

Victimes la veille des 55 points de James Harden, les Hornets jouaient, sans LaMelo Ball et Brandon Miller, la deuxième partie de leur “back-to-back” avec un déplacement à Atlanta pour y défier les Hawks toujours privés Trae Young. Si en début de match, Zaccharie Risacher (5 points, 2 rebonds, 3 passes) se montre pour donner six longueurs d’avance à Atlanta, Charlotte répond aussitôt avec 16-2 au cours duquel Collin Sexton (22 points, 4 passes) lance sa soirée avec neuf points (22-14). Toutefois, Atlanta répond à son tour et passe un 14-0 pour reprendre l’avantage avant que Kon Knueppel (28 points à 9/17 au tir et 7/11 de loin) ne tente d’enrayer l’incendie avec un tir derrière l’arc, mais ce sont toujours les hommes de Quin Snyder qui mènent après douze minutes de jeu (28-25).

Charlotte débute le deuxième quart-temps en reprenant l’avantage par l’intermédiaire de son rookie, mais Keaton Wallace se charge d’égaliser pour Atlanta (31-31). Dans les minutes suivantes, les visiteurs arrivent à prendre un léger avantage et rejoignent les vestiaires en menant 55-53.

Une fin de match signée Nickeil Alexander-Walker

Malgré un bon passage de Dyson Daniels (22 points, 9 rebonds, 6 passes) en début de deuxième période, Charlotte reste en tête grâce au duo Kon Knueppel – Collin Sexton. Le rookie des Hornets s’illustre notamment avec sa cinquième flèche primée de la soirée en autant de tentatives (72-65). Les Hawks ne se laissent pas distancer pour autant et Jalen Johnson (28 points, 8 rebonds, 11 passes) répond à un tir de loin de Miles Bridges avec un dunk puis il réussit deux lancers-francs pour redonner l’avantage à son équipe (76-75). Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups, mais c’est Atlanta qui mène avant d’entamer le dernier acte grâce à un dunk de Mouhamed Gueye suivi par un tir de loin de Nickeil Alexander-Walker (92-88).

Dans ce quatrième quart-temps, Atlanta creuse l’écart et prend dix points d’avance lorsque Jalen Johnson trouve Dyson Daniels (103-93), mais c’est insuffisant pour enterrer Charlotte. Les Hornets reviennent à un point grâce à un nouveau tir primé de Kon Knueppel suivi par un panier de Moussa Diabaté (12 points, 11 rebonds). Ils prennent même l’avantage grâce à un 3+1 du rookie qui efface Vít Krejci sur une feinte avant de provoquer une faute de Onyeka Okongwu (109-107). Cependant, Nickeil Alexander-Walker redonne l’avantage à Atlanta puis, à dix secondes du terme, il contre un “lay-up” de Kon Knueppel pour sceller le sort de ce match.

Ainsi Atlanta s’impose 113-110 et enchaîne un deuxième succès consécutif avant de partir à Washington pour y défier les Wizards ce mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore un coup de chaud dans le vide pour Kon Knueppel. Après avoir inscrit 26 points face aux Clippers, le rookie des Hornets avait encore la main chaude dans la seconde partie de ce “back-to-back”. Il finit la soirée avec 28 unités à 9/17 au tir et 7/11 de loin. Il avait notamment débuté la partie avec un 5/5 derrière l’arc. En fin de match, c’est lui qui donne l’avantage à Charlotte grâce à son 3+1, mais son tir qui aurait pu envoyer le match en prolongation a été contré par Nickeil Alexander-Walker.

– Jalen Johnson flirte encore avec le triple-double. Pour s’imposer, Atlanta a pu compter sur son collectif. Si Mouhamed Gueye a brillé à la fin du troisième quart-temps et que Nickeil Alexander-Walker a été décisif en fin de partie, Jalen Johnson a porté cette équipe des Hawks pendant toute la rencontre. Alors que Charlotte a tenté de creuser un écart au début de la deuxième période, il a répondu avec quatre points de suite puis dans le dernier acte, il trouve Dyson Daniels pour donner l’avantage à son équipe. Cette passe décisive est le symbole d’une soirée réussie pour l’ailier d’Atlanta qui finit à 11 passes en plus de ses 28 points et 8 rebonds.

– Moussa Diabaté plus en vue que Zaccharie Risacher. Cette rencontre était également marquée par un duel franco-français entre Zaccharie Risacher et Moussa Diabaté. Si le premier s’est montré surtout en début de match, le second a pesé sur la fin de la rencontre. Dans le 12-2 qui redonne l’avantage à Charlotte dans le dernier acte, il inscrit quatre points. Si son équipe ne s’impose pas, il finit la partie avec un nouveau double-double à 12 points et 11 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.