Le flou demeure autour de la blessure de Jonathan Kuminga

Il est peut-être la clé (et le problème ?) des Warriors, mais encore faut-il qu’il puisse être en tenue. En Californie, cela fait ainsi cinq matchs et près de deux semaines que Jonathan Kuminga n’a pas joué, à cause d’une tendinite rotulienne bilatérale qui affecte ses deux genoux.

À en croire Steve Kerr, l’état de santé du Congolais reste actuellement un vrai mystère à Golden State.

« C’est à lui de vous dire où il en est » a déclaré l’entraîneur de la franchise, après l’entraînement de dimanche. « Il n’a rien pu faire. On n’a pas fait de scrimmages, mais on a fait des exercices en conditions réelles et il a à peine pu y participer. Il ne bouge pas bien et le staff médical travaille avec lui, mais je n’ai aucune idée de ce qu’il fait. »

Pour Steve Kerr, la blessure de Jonathan Kuminga est même « plus grave » que ce que pensaient les Warriors, tandis que l’on a toujours l’impression que la communication n’est pas optimale entre le joueur et son coach.

« Honnêtement, j’ai parlé au staff médical et ils m’ont répondu qu’il était suivi au jour le jour » a-t-il indiqué. « JK m’a dit qu’il ne bougeait pas très bien, donc je ne peux pas vous dire où il en est. JK pourrait vous l’expliquer mieux que moi, mais il doit déjà mieux se sentir et être capable de mieux bouger avant que l’on puisse le remettre sur le terrain. On lui fera peut-être passer des examens pour ses genoux, mais il faut trouver une solution, c’est sûr. On a besoin de lui, mais il doit aller mieux pour pouvoir rejouer. »

Avant de se blesser, Jonathan Kuminga affichait 13.8 points, 6.6 rebonds et 2.8 passes décisives de moyenne (en 28 minutes), d’abord dans un rôle de titulaire puis de remplaçant. Prolongé cet été pour 48.5 millions de dollars sur deux ans, avec la deuxième année en « team option », l’ailier est tout autant prometteur que frustrant quand il joue et, à ce rythme-là, son transfert en janvier paraît de plus en plus probable.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 13 27:42 47.8 32.4 77.1 1.6 5.0 6.6 2.8 1.9 0.4 2.7 0.3 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.