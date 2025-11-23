Le retour de Kawhi Leonard, c’est pour ce soir !

Les Clippers n’ont pas été épargnés ces dernières semaines, avec la fin de saison prématurée de Bradley Beal, touché à la hanche, la blessure au genou de Derrick Jones Jr, et une vilaine série de neuf revers en dix matchs pour bien plomber l’ambiance, dont deux défaites sur le fil, à Boston (121-118) et Philadelphie en “back-to-back” (110-108).

La formation de Tyronn Lue avait besoin d’un électrochoc pour repartir sur une autre dynamique, et celui-ci est venu de James Harden, auteur de 55 points dans la victoire acquise à Charlotte (116-131). L’arrière a soufflé un vent de fraîcheur sur le groupe qui a accueilli une autre bonne nouvelle dans la foulée : le retour de Kawhi Leonard est attendu pour ce soir !

Un calendrier compliqué

C’est notre confrère Chris Haynes qui a sorti l’info, annonçant que Kawhi Leonard était attendu en tenue pour le “back-to-back” de ce soir sur le parquet des Cavs. L’autre “go-to-player” des Clippers était absent depuis dix matchs en raison de douleurs au pied. En six matchs avant sa blessure, il avait affiché de très bonnes stats avec plus de 24 points, 5 rebonds et 3 passes décisives.

A noter que Bogdan Bogdanovic, ménagé hier, devrait être lui aussi de la partie pour affronter la meilleure équipe de la conférence Est la saison dernière. Il va ensuite falloir tenir face à un calendrier pas évident puisque les Californiens termineront ensuite leur “road trip” de sept matchs sur le parquet de leurs voisins, les Lakers ce mardi. Viendront ensuite deux matchs à la maison, face à Memphis et Dallas avant de reprendre la route pour les cinq matchs suivants.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 6 33:30 50.5 40.0 96.3 0.8 4.8 5.7 3.5 1.2 2.5 1.8 0.7 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.