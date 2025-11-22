Cooper Flagg se venge de son pote Derik Queen

Ce vendredi avait lieu un duel entre les Mavericks et les Pelicans, l’occasion pour Cooper Flagg d’affronter, pour la deuxième fois, Derik Queen, un joueur qu’il a côtoyé lorsqu’il évoluait au lycée, du côté de la Montverde Academy.

Si le premier affrontement entre les deux équipes s’était soldé par une victoire de New Orleans après que le premier choix de la dernière Draft avait manqué un tir pour envoyer le match en prolongation, ce deuxième match a livré un scénario totalement inverse : un succès de Dallas après un tir égalisateur manqué de Derik Queen.

« Je l’ai entendu se moquer de moi », raconte le rookie des Pelicans après la rencontre. « C’est probablement à cause de ça qu’il rigolait, mais c’est dingue, la boucle est bouclée. »

Pourtant, l’intérieur de New Orleans, encore en mode « Baby Jokic », a livré un nouveau match plein avec 20 points, 7 rebonds et 11 passes décisives, son record personnel. Les Pelicans avaient d’ailleurs pris les commandes de ce match grâce à leur rookie, auteur de sept passes décisives dans le premier acte. « Tout le monde a vu que c’est un joueur singulier », souligne Cooper Flagg. « Il arrive très bien à trouver ses coéquipiers et des tirs autour du panier. C’est vraiment incroyable. »

Cooper Flagg décisif en fin de match

Dans le sillage de son rookie, les hommes de James Borrego vont compter jusqu’à quatorze points d’avance à la mi-temps, mais c’est Cooper Flagg qui a eu le dernier mot.

Le rookie de Dallas va ainsi inscrire 21 points en deuxième mi-temps, avec sept de ses huit tirs réussis dans la raquette. L’ailier finit la soirée avec 29 points, son record personnel, 7 rebonds et 5 passes à 12/19.

« Les moments décisifs ne lui font pas peur. On lui donne la balle et on a l’impression qu’il a déjà vécu ces moments auparavant », apprécie son entraîneur, Jason Kidd. « Il est capable de marquer quand on a besoin d’un panier alors que tout le monde sait que c’est lui qui va avoir le ballon. Il est très réfléchi. Pour un joueur de 18 ans, c’est vraiment exceptionnel. »

Grâce à sa prestation, Cooper Flagg est devenu le deuxième joueur, après LeBron James, à réaliser un match à 25 points, 5 rebonds et 5 passes à 18 ans.

« Il est en train de devenir celui que nous savons tous qu’il est », apprécie P.J. Washington. « Il reste lui-même, il saisit les moments importants et il les convertit. Il arrive à aller dans la raquette, à trouver ses spots et à prendre la meilleure décision à chaque fois. »