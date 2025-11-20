Les Wolves conscients d’avoir évité le pire contre les Wizards

Comme les Wizards sont au fond du trou, avec sérieux, les Wolves ont pu faire la différence en première mi-temps, en menant de 25 points. La victoire semblait acquise, facile. Sauf que Rudy Gobert et ses coéquipiers vont céder du terrain après la pause et voir Washington revenir à cinq points, avant finalement de serrer la vis et de finir le travail.

Les hommes de Chris Finch ont évité le pire, c’est-à-dire de perdre contre la pire équipe de la ligue, mais cela ne fait pas passer facilement ce succès pour autant.

« Oui et non », répond Naz Reid quand on lui demande s’il est satisfait de la victoire. « C’est toujours une équipe NBA en face. On ne veut pas seulement dérouler contre eux, on doit conserver des standards assez hauts pour nous-mêmes. On ne doit pas se mettre dans de telles situations. »

Symbole de cette performance mi-figue mi-raisin des Wolves, Anthony Edwards n’a terminé qu’avec 18 points à 6/20 au shoot dont 1/8 à 3-pts. Surtout, en seconde période, quand son équipe était dans le dur, l’arrière n’a marqué que 4 points. Il n’a pas parlé avec la presse après la rencontre…

« Honnêtement, on a eu de la chance », admet Julius Randle, auteur de 32 points dans cette victoire. « Notre activité, notre agressivité, notre motivation sont restées au vestiaire à la mi-temps. On doit faire mieux, être plus mature que ça. »