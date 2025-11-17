Les Wizards touchent le fond…

Les Wizards n'avaient plus joué depuis trois jours et le match contre Houston mercredi soir. Ils étaient à domicile et en face, les Nets avaient le même terrible et mauvais bilan qu'eux. Tout semblait en place pour permettre à Washington de gagner une deuxième rencontre cette saison. Sauf que… Brooklyn l'a emporté de 23 points !

Cette 11e défaite de suite est peut-être la pire. Pour s'en rendre compte, il suffisait de voir le visage de Brian Keefe en conférence de presse. Totalement abattu, le coach avait dépassé le stade de la colère.

« On a bien démarré mais dès qu'il y a eu de l'adversité, on a cédé et ça me déçoit », se lamente-t-il. « On a fait des fautes qu'il ne le fallait pas, on n'a pas résisté à certains runs. C'est de la responsabilité de tout le monde et c'est ce qui me dérange le plus : l'état d'esprit et l'attitude n'y étaient pas. Quand on a été frappé, on n'a pas répondu. »

Les problèmes de faute d'Alex Sarr, le point d'ancrage défensif de l'équipe, n'ont évidemment pas aidé. Le Français est sorti pour six fautes, après seulement avoir évolué 23 minutes sur le parquet. Mais Brian Keefe n'a pas voulu en faire une excuse. « C'est un facteur, mais on a fait des fautes stupides », insiste-t-il.

Réunion de crise et réponses à trouver

Face à de tels résultats et un tel niveau de jeu, que peut encore faire l'entraîneur de Washington ?

« Se regarder dans la glace. Que peut-on faire de mieux ? Rester soudé collectivement », dit-il, en listant des généralités. « On a un bon groupe, avec des gens bien dans ce vestiaire. Ils sont déçus, je le sais. On l'est tous. »

Kyshawn George a d'ailleurs précisé que les joueurs avaient tenu une petite réunion dans le vestiaire après ce revers, sans la présence de leur coach. « On veut s'assurer de remettre les choses à zéro. On a dit ce qui devait être dit, pour revenir avec le bon état d'esprit ensuite. C'est bien de se dire les choses et ça peut nous aider à aller dans la bonne direction », indique le joueur.

Et quel fut le discours de Brian Keefe avant ce moment ? « Qu'il faut se regarder dans la glace et se poser des questions profondes. C'est bien plus que du basket : ce qu'on veut vraiment dans la vie, ce qu'on veut construire, ce qu'on veut faire avec cette franchise. On doit répondre correctement à ces questions. » Et quelles sont les bonnes réponses à apporter ? « On verra bien », conclut Kyshawn George.