Les Nets moins mauvais que les Wizards

Ce dimanche, les Wizards accueillaient les Nets pour un duel entre deux des formations les plus médiocres de la saison, toutes deux en quête d’un deuxième succès cette saison. D'entrée, Bilal Coulibaly (6 points, 3 rebonds, 4 passes) se distingue avec un énorme poster sur Egor Demin, mais Nic Claxton et Michael Porter Jr. (34 points, 9 rebonds, 7 passes) lui répondent immédiatement par un dunk chacun, ramenant les deux équipes à hauteur (18-18). Après douze minutes, la parité règne toujours, avant que Brooklyn ne prenne les commandes grâce à un impeccable 6/6 au tir pour ouvrir le deuxième quart-temps. Les visiteurs s’échappent ainsi pour compter jusqu’à dix points d’avance, leur plus gros écart du match à ce moment-là (48-38).

À trois minutes de la pause, Alexandre Sarr (9 points, 3 rebonds, 4/12 au tir) enchaîne un dunk puis un tir primé pour conclure un 8-0 qui ramène Washington à six longueurs (56-50). Malgré ce sursaut, Brooklyn rentre aux vestiaires avec un matelas de dix points (63-53).

Le début du troisième quart est marqué par de nombreuses fautes côté Wizards, permettant aux Nets de maintenir leur avance tandis que Kyshawn George (29 points, 6 rebonds, 5 passes) lance parfaitement sa seconde mi-temps.

Mais un nouveau dunk puissant de Bilal Coulibaly, suivi d’une banderille lointaine de CJ McCollum (17 points, 2 rebonds, 3 passes), relance soudain la rencontre. Les deux actions s’inscrivent dans un 7-0 qui ramène Washington à trois points (82-79). Hélas pour les locaux, la défense se désorganise aussitôt, et Brooklyn en profite pour recréer un écart de dix unités à l’entame du dernier quart (94-84).

Cette fois, il n’y aura pas de retour. Les Nets déroulent dans les douze dernières minutes et s’imposent largement, 129 à 106, décrochant ainsi leur deuxième victoire de la saison, tandis que les Wizards concèdent une onzième défaite consécutive.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Une deuxième victoire pour les Nets. Dans la capitale et toujours sans Cam Thomas, les Nets évitent un cinquième revers consécutif et remportent enfin leur deuxième match de la saison. Pour cela, il a encore fallu un gros Michael Porter Jr. auteur de 34 points, mais Tyrese Martin a également brillé en sortie de banc avec 20 unités. Il se montre notamment à la fin du troisième quart-temps avec trois paniers consécutifs qui ont permis à Brooklyn de reprendre dix points d'avance, un écart que les Wizards n'ont jamais réussi à combler.

– La défense des Wizards encore fragile. Plusieurs fois, les Wizards ont eu l'occasion de revenir dans le match surtout dans le troisième quart-temps. Grâce à CJ McCollum, Washington a réussi à revenir à un point, mais ils n'ont pas su réaliser les stops défensifs nécessaires pour égaliser ou passer devant. Pire encore, tous leurs efforts ont été réduits à néant en seulement 90 secondes à la fin de ce troisième acte où ils ont laissé Tyrese Martin briller pour permettre aux Nets de se donner un peu d'air.

– Des Français maladroits. Si Bilal Coulibaly, de retour après quatre matchs d'absence, a montré une belle agressivité défensive à l'image de ses deux interceptions et de ses deux contres, offensivement, c'était plus compliqué. S'il a inscrit deux gros dunks, ce furent ses deux seuls paniers de la soirée et il termine à 2/6 au tir. Même cas de figure pour Alexandre Sarr qui finit avec neuf points à 4/12 au tir et 1/3 derrière l'arc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.