Stephen Curry touché de passer Vince Carter au classement des meilleurs marqueurs

Alors que James Harden vient de dépasser les 28 000 points marqués en carrière, Stephen Curry est un peu plus loin derrière mais progresse également. Avec ses 34 points inscrits à Orlando, le meneur de jeu des Warriors vient de doubler Vince Carter et de prendre la 22e place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

« C’est toujours un honneur quand on passe de grands joueurs », a commenté le MVP 2015 et 2016, qui affiche désormais 25 749 points à son compteur, contre les 25 728 de l’ancien joueur des Raptors.

Surtout, Vince Carter est un joueur un peu spécial pour Stephen Curry et sa famille.

« Il y a des noms qui sont un peu plus spéciaux que d’autres à cause de l’histoire » explique d’ailleurs le leader des Warriors. « Mon père a joué trois ans à Toronto, donc j’ai d’innombrables souvenirs (avec Vince Carter). Mon frère et moi, on était proche de la franchise et on jouait Vince en un-contre-un. La boucle est bouclée. »

Prochaine cible : Kevin Garnett, ses 26 071 points et sa 21e place. Avec son rythme actuel, le shooteur de Golden State devrait mettre autour de douze matches pour dépasser l’ancien joueur de Minnesota et Boston.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 12 30:35 45.8 38.1 93.3 0.3 3.4 3.7 3.7 2.3 1.4 2.7 0.4 27.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.