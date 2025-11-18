Giannis Antetokounmpo va passer des examens…

C'est à trois minutes de la mi-temps de la rencontre face aux Cavaliers, Giannis Antetokounmpo a été contraint de quitter ses coéquipiers à cause d’une gêne à l’aine. Une douleur apparue à la fin du premier acte, mais la star des Bucks avait tenu à rester sur le terrain dans un premier temps. Mais à trois minutes de la pause, son attaque du cercle a augmenté la douleur, au point de le contraindre à rejoindre les vestiaires.

« Il s’est blessé durant le premier quart-temps et quand je lui ai demandé comment ça allait, il m’a dit que tout allait bien », racontait Doc Rivers, après la rencontre. « Ensuite, c’est arrivé une deuxième fois et il m’a encore dit que tout allait bien. Puis la troisième fois, c’est là que c’est vraiment arrivé… Mais à mon avis, cela avait commencé plus tôt. »

Le Grec devra passer une IRM ce mardi pour déterminer la gravité de cette blessure et la durée d’une indisponibilité éventuelle. Avant de se blesser, Giannis Antetokounmpo affichait 14 points, 5 rebonds et 4 passes à 6/10 au tir. Sans leur double MVP, les Bucks se sont inclinés 118-106.

Giannis left the game after injuring his groin on this play Bucks say it’s a left groin strain and he’s done for the night pic.twitter.com/kZDTHaE2T5 — ProphetX Hoops (@ProphetXHoops) November 18, 2025

À la recherche de solutions

Malgré la perte potentielle du « Greek Freak » qui irait donc rejoindre Kevin Porter Jr. à l’infirmerie, Doc Rivers ne veut pas se laisser abattre et se prépare déjà à trouver de nouvelles solutions pour pallier une absence éventuelle de sa star.

« Nous avons du pain sur la planche », avoue Doc Rivers. « Si nous perdons Kevin Porter Jr. et Giannis, ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’équipe, mais nous allons trouver quelqu’un ou quelque chose qui portera ses fruits plus tard. C’est la période que l’on s’apprête à traverser et on sera prêt. »

Cette saison, Giannis Antetokounmpo a déjà manqué deux matchs et, sans lui, ses coéquipiers avaient réussi à renverser les Warriors grâce à une incroyable prestation de Ryan Rollins, auteur 32 points. En revanche, ils s'étaient inclinés de 11 points face aux Hornets.

Avec ou sans Giannis, Milwaukee s’apprête à défier des concurrents directs au classement puisque sur leurs cinq prochains matchs, ils vont affronter les Sixers, le Heat et les Knicks sans oublier une réception des Pistons, samedi prochain, qui sont actuellement sur une série de dix victoires consécutives.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.