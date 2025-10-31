Le MVP de la nuit | Ryan Rollins a bien mérité un cadeau de Stephen Curry

C'est un geste rare, mais jeudi soir, après la défaite des Warriors, Stephen Curry a interpellé un intendant des Bucks avec un maillot à la main. C'était son propre maillot, qu'il venait de signer, et il a demandé à cette personne de le remettre à Ryan Rollins.

« C’était mon voisin de vestiaire lors de ma première année. Ma première année est passée très vite, et c’était super d’avoir un mec aussi simple à côté de moi » se souvient le meneur des Bucks. « Le fait qu’il soit Steph Curry, et qu’il soit aussi humble et simple dans sa manière de me parler, alors qu’il avait déjà ce statut à l’époque, c’était très marquant. C’est une belle leçon que j’ai apprise dès ma première saison. »

Auteur de son meilleur match en carrière pour faire tomber les Warriors, il ne pouvait rêver plus belle soirée, et c'est lui, à la fin du match, qui a demandé à Stephen Curry s'il pouvait récupérer son maillot. Histoire d'immortaliser cette sortie victorieuse à 32 points avec un beau 5 sur 7 à 3-points.

« C’est génial d’avoir ce maillot. Je vais l’accrocher au mur quelque part, c’est sûr « poursuit-il, avant d'évoquer cette rencontre pas comme les autres. « C’était cool… C’est probablement le meilleur adjectif pour décrire ça. C’était sympa de pouvoir aller sur le terrain et… je ne dirais pas de prendre le dessus sur lui, mais juste de ressortir avec la victoire et de pouvoir le bousculer un peu. Pouvoir faire ça dans un vrai match, c’était génial. »

Sorti d'une petite fac'. Comme Stephen Curry…

Damian Lillard transféré, et Cole Anthony utilisé comme 6e homme, Ryan Rollins avait un vrai coup à jouer en ce début de saison, et il a donc saisi sa chance.

Déjà face aux Knicks, avec 25 points, il avait tenu tête à Jalen Brunson et cette nuit, il se comporte en leader en l'absence de Giannis Antetokounmpo avec notamment 13 points dans le dernier quart-temps.

« J’étais juste agressif et les tirs se sont simplement présentés à moi. Je n’hésitais pas, je prenais juste mes tirs. Tous les tirs que j’ai pris aujourd’hui, je les travaille à l’entraînement, donc ce n’est pas comme si je tentais quelque chose de nouveau. Je connais mes capacités et les tirs que je suis capable de réussir. Ce soir, c'est tout simplement rentré. Le ballon était entre mes mains, donc j’essayais juste de créer du jeu et de croire en mon tir. »

De quoi impressionner son mentor, qui apprécie de voir des joueurs sortis de nulle part se faire un nom en NBA. Un peu comme lui… « C’est mon gars, depuis sa saison rookie. Évidemment, c’était une situation compliquée avec le transfert et tout ça » rappelle Stephen Curry. « Mais je suis content pour lui. Il est super talentueux, et c’est un autre joueur issu d’une petite université (ndlr : Toledo) qui essaie de se faire un nom dans la ligue. »