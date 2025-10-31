Giannis forfait, Ryan Rollins vole la vedette à Stephen Curry !

C'est un Jonathan Kuminga (24 points, 8 rebonds, 4 passes) toujours aussi fringuant qui permet aux Warriors de prendre le meilleur départ. Les Bucks, pourtant privés de Giannis Antetokounmpo, répondent cependant aussitôt. Leur défense ralentit Golden State alors que l'ancien Warrior, Ryan Rollins, Myles Turner (17 points, 7 rebonds), et Cole Anthony (16 points) en sortie de banc prennent feu pour mettre les Bucks à +9 à la fin du premier quart-temps (34-25).

Du retard à l'allumage pour les Warriors

Si Brandin Podziemski tente de relancer les Dubs, ce sont huit points de suite de Bobby Portis qui font passer l'écart au dessus des dix unités pour la première fois du match (49-37). Dans un Fiserv Forum aux anges, le trio Stephen Curry (27 points, 6 rebonds, 6 ballons perdus) – Jimmy Butler (23 points, 11 rebonds) – Jonathan Kuminga plombe l'ambiance. Le trio lance un 17-5 cinglant qui remet les deux équipes à égalité (54-54). C'est un lay-up de Ryan Rollins dans les dernières secondes de la mi-temps qui envoie les Bucks devant à la pause (60-58).

Les hommes de Steve Kerr continuent sur leur lancée et c'est un Stephen Curry de plus en plus en rythme qui donne quatre points d'avance aux Warriors sur un 2+1 (79-75). Les Californiens manquent cependant le coche. Au lieu d'enfoncer le clou, ils encaissent un 12-0 des mains de Bobby Portis et Cole Anthony (87-79).

Ryan Rollins décisif

Buddy Hield et Jonathan Kuminga ramènent plusieurs fois les Warriors à -1, mais les Bucks ne les laisseront pas reprendre l'avantage. Dans le sillage du duo Ryan Rollins – A.J. Green, à 5/7 à trois points, Milwaukee passe un 11-2 à Golden State pour les mettre définitivement au tapis (117-106) ! C'est la quatrième victoire en cinq matches des Bucks, et Giannis peut être fier de son groupe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le meilleur match en carrière de Ryan Rollins. Les débuts de Ryan Rollins en NBA ont eu lieu à Golden State. Drafté par les Warriors en 2022, le meneur y a peu joué avant d'être inséré dans le transfert de Jordan Poole à Washington en échange de Chris Paul. Coupé par les Wizards en janvier 2024, Rollins a signé un “two-way contract” avec les Bucks un mois plus tard. Il a bénéficié des absences de Damian Lillard la saison dernière pour trouver du temps de jeu, et se retrouver titulaire cette saison. Comme un symbole, c'est face aux Warriors cette nuit qu'il a réalisé la meilleure performance de sa carrière, terminant le match avec 32 points à 13/21 aux tirs, 5/7 à 3-points, et 8 passes décisives. Mieux que Stephen Curry, son adversaire direct ! Rollins se positionne en ce début de saison comme un candidat au trophée de meilleure progression.

– Golden State a baissé sa garde. Les Warriors se sont-ils vus trop beaux une fois avoir appris l'absence de Giannis Antetokounmpo ? On ne le saura jamais, mais Steve Kerr rappelait d'un ton caustique après le match que son équipe était à 0 victoires et 12 défaites lors des trois dernières saisons quand les superstars adverses ne jouent pas. Séduisants face aux Clippers, les Dubs ont été inexistants sur le porteur cette nuit et ont enchainé les ballons perdus (22) face aux trappes de la défense de Milwaukee. Ils devront montrer un autre visage à Indiana samedi.

– Les Bucks font preuve de précaution avec Giannis Antetokounmpo. Alors que Doc Rivers s'attendait à ce que son leader joue cette nuit, le Grec a finalement du renoncer à cause de douleurs au genou gauche. Rien d'alarmant cependant et après une première semaine impressionnante, Antetokounmpo et les Bucks ont fait le bon choix en le laissant au repos.