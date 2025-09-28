Pour s’adapter à Giannis, Cole Anthony fait beaucoup de vidéos

D'abord transféré aux Grizzlies dans l'échange impliquant Desmond Bane, Cole Anthony a ensuite été coupé, et le voilà désormais à Milwaukee. Il y a pire comme destination, et l'ancien meneur du Magic débarque dans une franchise en manque d'un meneur de jeu après la grave blessure, puis le départ de Damian Lillard.

C'est la perspective de beaucoup jouer, mais aussi de viser possiblement le titre, et ça l'emballe.

« Évidemment, ils ont remporté un titre il y a quelques années. J’ai regardé la composition de l’équipe et du staff technique et je me suis dit : ‘OK, ça correspond à mes objectifs.' Je sens que je pourrais m’intégrer ici et aider cette équipe à gagner des matchs » réagit-il dans les colonnes de The Athletic, avant de répondre aux compliments de Giannis Antetokounmpo qui en fait le futur « facteur X” de l'équipe, voire même la révélation. « Waouh, c’est un sacré compliment ! J’apprécie ça de la part de mon grand frère Giannis et respect à lui ! J’ai joué contre lui, je l’ai vu jouer, et c’est un joueur unique. L’opportunité de pouvoir combiner à deux avec lui, ça va être légendaire. »

Comment s'adapter sans changer ?

Après avoir joué aux côtés de Paolo Banchero, Cole Anthony va donc découvrir Giannis Antetokounmpo, l'un des meilleurs joueurs au monde. Un Giannis qui sera le premier créateur de l'équipe selon Doc Rivers.

Ce qui signifie du même coup que Cole Anthony va devoir s'adapter et tenter de compléter le « Greek Freak ».

« Quand tu as un gars aussi talentueux, qui peut tout faire, tu dois en quelque sorte adapter ton jeu et le modifier un peu », reconnaît-il. « Personnellement, je ne vais jamais cesser d’être moi-même. Mon jeu ne va jamais trop changer, mais je dois m’ajuster. Je dois adapter mon rôle. Il y a certaines choses sur lesquelles je travaille, comme jouer en complément de lui, parce que c’est lui qui aura le ballon. Donc, je regarde simplement beaucoup de vidéos avec leurs arrières, et leur manière de marquer, d'être efficaces et de jouer autour de lui. Tout le monde n’a pas la chance de jouer avec un gars comme Giannis. »

Cole Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 ORL 47 27 39.7 33.7 83.2 0.8 3.9 4.7 4.1 2.1 0.6 2.3 0.4 12.9 2021-22 ORL 65 32 39.1 33.8 85.4 0.5 4.9 5.4 5.7 2.6 0.7 2.6 0.3 16.3 2022-23 ORL 60 26 45.4 36.4 89.4 0.8 4.0 4.8 3.9 2.6 0.6 1.5 0.5 13.0 2023-24 ORL 81 22 43.5 33.8 82.6 0.8 3.0 3.8 2.9 2.2 0.8 1.6 0.5 11.6 2024-25 ORL 67 18 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 2.3 0.7 1.5 0.5 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.