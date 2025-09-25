Giannis Antetokounmpo plus créateur que jamais à Milwaukee ?

Après la blessure de Damian Lillard la saison dernière, les Bucks ont confié une bonne partie de la création du jeu à Giannis Antetokounmpo. Un rôle que le Grec a apprécié et qu’il souhaite davantage avoir cette saison, maintenant que le MVP du All-Star Game 2024 est parti.

« Pour tirer le meilleur de cette équipe et de moi-même, je dois être un créateur » affirme ainsi Giannis Antetokounmpo au micro Sport24. « Quand vous regardez les deux derniers mois de la saison, quand j’ai eu la balle en main, j’ai eu davantage l’impression de faire partie de l’équipe. Je ne suis pas qu’un simple finisseur qui va jouer des ‘pick-and-rolls' ou recevoir la balle au poste pour inscrire 30 points. »

En avril dernier, Giannis Antetokounmpo avait ainsi connu une sortie à 20 passes décisives face aux Sixers puis une à 15 passes face aux Pistons quasiment une semaine plus tard.

Plus largement, sur les onze derniers matchs de la saison régulière, le médaillé de bronze du dernier EuroBasket avec la Grèce tournait à 8.6 passes de moyenne, contre 6.5 sur l’intégralité de la saison régulière.

L’envie de montrer son « vrai visage »

Toutefois, cette envie de création n’est pas arrivée la saison dernière. Elle résulte du profil de jeu que le double MVP avait adopté à l’époque où il évoluait à Filathlitikos, en Grèce.

« Quand je crée, je montre mon vrai visage puisque c’est ce que je faisais à Filathlitikos » rappelle le Grec. « C’est ce que j’ai toujours voulu faire, il y a eu des moments dans ma carrière où c’était le cas, mais la plupart du temps, j’étais un finisseur. »

Le départ de Damian Lillard, coupé par Milwaukee, a permis l'arrivée de Myles Turner et le « front office » a tenté de combler cette perte en signant Cole Anthony et Gary Harris. Si l’effectif de Milwaukee peut soulever des questions, notamment sur sa capacité à aller loin en playoffs, Giannis Antetokounmpo affiche son optimisme.

« Nous n’avons pas beaucoup d’expérience, mais nous avons une équipe jeune avec des jambes fraîches » constate l’intérieur des Bucks. « Nous avons recruté un bon pivot en Myles Turner et un meneur, Cole Anthony, et je pense qu’il va être la surprise de la saison. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.