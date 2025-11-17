Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Joueurs de la semaine | La grande première de Jalen Johnson

Publié le 17/11/2025 à 21:50 Twitter Facebook

Tandis que Nikola Jokic rafle la mise pour la deuxième semaine d'affilée, Jalen Johnson est élu « Player of the week » pour la toute première fois.

Un grand habitué et un petit nouveau. Cette semaine, la NBA a décidé de récompenser Nikola Jokic (Nuggets) pour la dix-huitième fois et Jalen Johnson (Hawks) pour la première fois, avec ses trophées de « Players of the week ».

La semaine dernière, Nikola Jokic avait déjà été élu et il réussit donc la passe de deux, avec ses 39 points, 13 rebonds, 8 passes et 1.7 interception de moyenne sur trois matchs. Trois rencontres évidemment toutes remportées, car Denver surfe sur une série de sept victoires de rang. On retiendra, notamment, la sortie à 55 points du « Joker » chez les Clippers !

Pour Jalen Johnson, c'est donc une grande première et, en l'absence de Trae Young, il a pris son envol avec Atlanta. Sur quatre matchs, pour quatre victoires en déplacement, il aura cumulé 24 points, 12 rebonds, 9.3 passes et 2.5 interceptions de moyenne. Signant, notamment, une perf' à 31 points, 18 rebonds, 14 passes et 7 interceptions dans l'Utah !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Atlanta Hawks en 1 clic

Denver Nuggets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes