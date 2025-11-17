Joueurs de la semaine | La grande première de Jalen Johnson

Un grand habitué et un petit nouveau. Cette semaine, la NBA a décidé de récompenser Nikola Jokic (Nuggets) pour la dix-huitième fois et Jalen Johnson (Hawks) pour la première fois, avec ses trophées de « Players of the week ».

La semaine dernière, Nikola Jokic avait déjà été élu et il réussit donc la passe de deux, avec ses 39 points, 13 rebonds, 8 passes et 1.7 interception de moyenne sur trois matchs. Trois rencontres évidemment toutes remportées, car Denver surfe sur une série de sept victoires de rang. On retiendra, notamment, la sortie à 55 points du « Joker » chez les Clippers !

Pour Jalen Johnson, c'est donc une grande première et, en l'absence de Trae Young, il a pris son envol avec Atlanta. Sur quatre matchs, pour quatre victoires en déplacement, il aura cumulé 24 points, 12 rebonds, 9.3 passes et 2.5 interceptions de moyenne. Signant, notamment, une perf' à 31 points, 18 rebonds, 14 passes et 7 interceptions dans l'Utah !