Le MVP de la nuit | Jalen Johnson flirte avec le quadruple-double

Sans Trae Young, Jalen Johnson doit porter cette équipe d’Atlanta et il a parfaitement rempli sa mission face au Jazz. Dès l’entame de la partie, il trouve Zaccharie Risacher qui réussit un tir derrière l’arc puis il rentre trois tirs de loin consécutifs, mais cela ne suffit pas pour distancer cette équipe d’Utah. Alors, l’ailier des Hawks continue de disséquer la défense du Jazz tout au long de la rencontre et alterne entre les paniers et les passes décisives.

Pour trouver la preuve de cette polyvalence de Jalen Johnson, il faut se diriger vers la deuxième moitié du quatrième quart-temps. Alors que les Hawks n’ont qu’un point d’avance, il envoie un « alley-oop » pour Onyeka Okongwu puis il intercepte une passe de Lauri Markkanen ce qui permet à Nickeil Alexander-Walker d’aller finir en contre-attaque. Enfin, il part provoquer une faute d’Isaiah Collier et réussit deux lancers francs pour boucler un 8-0 qui a scellé le sort de ce match, offrant la victoire aux Hawks 132 à 122.

« C'était amusant et chaotique, mais ce sont les genres de moments pour lesquels on vit », souligne Jalen Johnson. « Les matchs serrés, c’est le jeu de la NBA. C’était un sacré match en ‘back-to-back', mais nous avions besoin de cette victoire. Nous étions prêts à jouer et c’est important. »

Record de points, de passes et d'interceptions

Jalen Johnson finit sa soirée avec 31 points, 18 rebonds, 14 passes décisives, 7 interceptions à 10/19 au tir et 4/5 de loin en 40 minutes de jeu ! Jamais un joueur dans toute l’histoire de la NBA n’avait sorti une telle ligne statistique.

Pour Jalen Johnson, c'est son troisième triple-double en carrière, mais il a également battu son record de points, de passes et d’interceptions tout en égalant son plus haut total de tirs à 3-points réussis sur une seule rencontre.

« Depuis le premier jour, j’adore son feeling pour le jeu », apprécie Quin Snyder. « Il a beaucoup de qualités : passe, dribble… Ce soir, il a surtout pris ce que la défense lui donnait. Et pour un jeune joueur, c’est l’une des choses les plus difficiles : tu es chaud, tu marques, tu mets tes tirs, puis la défense se resserre et il faut avoir le sang-froid de trouver le joueur ouvert. Lire le jeu de cette manière, c’est compliqué. Porter l’équipe, ce n’est pas seulement scorer : parfois c’est driver puis ressortir pour un tir à trois points, parfois c’est faire une rotation défensive et réaliser une interception. Il a fait énormément de choses ce soir qui nous ont aidés à gagner. »

Dans son sillage, les Hawks enchaînent un quatrième succès consécutif, une série durant laquelle Jalen Johnson affiche 23 points, 11.3 rebonds, 8.5 passes et 2.5 interceptions de moyenne.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5:27 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14:53 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33:44 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35:40 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 10 31:30 58.6 26.9 85.0 1.1 7.6 8.7 5.5 2.5 1.3 2.5 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.