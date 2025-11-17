Le temps d’un quart-temps, Moses Moody rejoint les « Splash Brothers » !

« On n'a pas particulièrement bien joué. Il n’y a pas grand-chose à commenter, à part le premier quart-temps brûlant de Moses. » Steve Kerr retiendra donc au moins un élément positif du déplacement de ses Warriors sur le parquet des Pelicans : le premier quart-temps de feu de Moses Moody.

Dans un match où les Warriors ont perdu 21 ballons, et où Stephen Curry (9 points à 2/11 aux tirs) et Draymond Green (8 points à 3/13) ont tous les deux souffert niveau adresse, l'arrière a parfaitement lancé sa formation. C'est justement sur une séquence où Draymond Green a manqué quantité de « tip in » que Moses Moody a converti son premier panier primé de la soirée, après avoir été servi par Stephen Curry.

Ce premier tir ouvert était le premier d'une longue série pour lui, qui sera régulièrement oublié par la défense adverse. Au début du quart-temps du moins, car les Pelicans ont bien fini par comprendre que l'arrière était en train de prendre feu : 21 points avec sept paniers à 3-points inscrits !

Seuls Stephen Curry et Klay Thompson ont fait aussi bien – à deux reprises chacun d'ailleurs – dans l'histoire de la franchise. Dans toute l’histoire de la NBA, cela n'est arrivé qu'à 33 reprises.

MOSES MOODY.

STEPHEN CURRY.

KLAY THOMPSON. The only Warriors to make 7 threes in a quarter! What an ERUPTION from Moody pic.twitter.com/uyERAlIMnY — NBA (@NBA) November 17, 2025

Le joueur de 23 ans, qui tournait déjà à 42% de réussite de loin avant cette rencontre, inscrira un autre panier primé par la suite pour porter son total à 8/12 – autant de paniers primés que… toute l'équipe adverse (8/29) – pour 32 points (10/16 en tout). Ce total est également un record en carrière.

« Malédiction » familiale brisée

« J’ai fait quelques matchs comme ça en G-League, c’est sûr, mais j’en ai aussi eu où je me sentais aussi bien que ça en NBA. C’est en fait la première fois que j’en mets huit tirs à 3-points. J’en avais déjà mis sept. J’ai mis sept tirs à 3-points genre 30 fois dans ma vie », exagère-t-il.

Moses Moody ajoute : « Je l’ai fait plein de fois, mais j’ai un oncle qui m’a dit quand j’étais jeune que le maximum qu’il avait mis, c’était huit. Donc j’ai essayé d’y arriver toute ma vie. Je crois qu’il m’a jeté une malédiction. Je n’y étais jamais arrivé. Je vais probablement lui donner ce maillot ou quelque chose comme ça. »

« Malédiction » brisée donc pour Moses Moody qui s'est rapproché du record absolu signé par Klay Thompson, avec 9 paniers primés un soir de janvier 2015 face aux Kings. Un moment que Steve Kerr, habitué à voir de telles éruptions, n'oubliera pas.

« C’est ce que chaque athlète recherche : cette zone. […] Peu importe le nom, l’esprit et le corps s’alignent, et c’est quelque chose de magnifique à voir. Évidemment, on a vu Steph faire ça un million de fois, et Klay aussi, mais c’est vraiment sympa à regarder quand ça arrive, parce que ces gars travaillent tellement dur. Et il y a tellement de pression et de stress sur eux. On pouvait voir Moses avoir un petit sourire après chacun de ses tirs. C’était magnifique à voir », qualifie le coach.

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 52 11:40 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GS 63 12:58 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GS 66 17:31 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GS 74 22:17 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 1.6 0.8 0.7 0.4 9.8 2025-26 GS 12 23:30 41.3 41.9 84.6 0.4 2.3 2.7 1.6 1.8 0.8 1.2 0.8 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.