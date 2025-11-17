Avec un Moses Moody record, les Warriors s’imposent facilement à La Nouvelle-Orléans

Après le festival Stephen Curry à San Antonio, c’est au tour de Moses Moody d’avoir la main chaude. L’ailier des Warriors enchaîne 3-points après 3-points dans ce premier quart-temps, pour finir la période à 7/8 de loin et donner 17 points d’avance à son équipe (39-22) ! Pour leur premier match depuis le licenciement de Willie Green, les Pelicans encaissent 44 points lors des douze premières minutes et peuvent remercier Jose Alvarado (18 points) d’avoir limité la casse (44-28).

Dans le sillage de Trey Murphy III (20 points, 8 rebonds, 4 interceptions) et Jeremiah Fears (17 points), La Nouvelle-Orléans réagit cependant. Elle entame le deuxième quart-temps sur un 9-1 pour revenir sous la barre des dix unités (45-37). Deux tirs primés de Buddy Hield (11 points) relancent les Warriors, mais avec un Stephen Curry (9 points, 2/11 aux tirs) sans le moindre panier marqué en première mi-temps, ils voient les Pelicans fondre sur eux.

Les hommes de James Borrego passent un 10-0 à leur adversaire et se retrouvent à -4 (53-49) ! Jimmy Butler (18 points, 10 passes) domine alors les deux dernières minutes de la mi-temps et permet à Golden State de rentrer aux vestiaires sur un 8-0 pour reprendre douze longueurs d’avance (61-49).

Golden State sérieux

Moses Moody, muet en deuxième quart-temps, débute la deuxième mi-temps avec son huitième tir primé de la rencontre. Les deux équipes perdent beaucoup de ballons mais seuls les Warriors en profitent (73-53). Trey Murphy III et Saddiq Bey (11 points) tentent de relancer les leurs, mais le premier 3-points de Stephen Curry et un bon passage de Brandin Podziemski (19 points) gardent Golden State en contrôle (85-71).

Moses Moody, Jimmy Butler et Quinten Post s’assurent alors de ne pas donner d’espoir aux Pelicans. L’écart atteint les 25 points et les Warriors enchaînent une troisième victoire de suite avant de finir leur road trip en Floride contre Orlando et Miami.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Moses Moody se transforme en “Splash Brother”. Il est arrivé à La Nouvelle-Orléans avec un pourcentage de réussite à 3-points de 42 %, soit la meilleure marque de sa carrière. Cette nuit, il a commencé la rencontre en faisant encore mieux. Il a marqué ses deux premiers tirs primés et a tout de suite trouvé son rythme face à la défense laxiste des Pelicans. Moses Moody a continué sur sa lancée, terminant le premier quart-temps à 7/8 de loin. C’est le plus grand nombre de 3-points marqués par un joueur lors d’un quart-temps cette saison. Moins en vue lors du reste du match, il a tout de même fini la rencontre à 32 points et 8/12 à 3-points, deux nouveaux records personnels sur un match.

– Jeremiah Fears continue de faire son trou. Malgré les difficultés des Pelicans cette saison, le meneur rookie est l'un des seuls points positifs après treize matchs. Fears a marqué plus de 10 points lors de douze de ses treize premiers matchs et Willie Green lui avait donné les clés du camion après seulement quatre rencontres, poussant Jordan Poole dans un rôle de sixième homme.

– Pas d’effet Borrego, mais place à la jeunesse. Pour son premier match en tant que coach intérimaire de La Nouvelle-Orléans, James Borrego n’a pas fait beaucoup de changements (Jordan Poole et Zion Williamson sont toujours sur le flanc), à l’exception notable de titulariser le rookie Derik Queen au poste de pivot. Queen, que les Pelicans sont allés chercher lors de la Draft dans un transfert qui a beaucoup fait parler, a été dominé par le vétéran Draymond Green. Si sa ligne de statistiques est plutôt fournie (9 points, 7 rebonds, 6 passes), il l’a surtout gonflée lors du garbage time. Kevon Looney, lui, a perdu sa place dans le cinq et même dans la rotation. Les Pelicans semblent faire place à la jeunesse…