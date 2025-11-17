De’Aaron Fox sans pitié avec les Kings

L'absence de Victor Wembanyama n'a pas entamé sa soif de victoires ! Bien au contraire, sans « l'Alien » français à ses côtés, De'Aaron Fox savait le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules au moment d'entamer la rencontre face à son ancienne équipe de Sacramento, où il a passé près de huit saisons avant de prendre la direction de San Antonio en février dernier .

Le nouveau meneur des Spurs s'est montré à la hauteur en signant 28 points et 11 passes décisives pour décrocher sa première victoire face aux Kings depuis son départ. On l'a notamment retrouvé en « Mr. Clutch » avec ses 12 points inscrits dans le quatrième quart-temps dont quelques paniers importants pour répondre aux assauts de ses anciens coéquipiers, DeMar DeRozan et Malik Monk en tête.

Après la rencontre, De'Aaron Fox n'a pas laissé parler son orgueil, rappelant que l'équipe n'est plus tout à fait la même et qu'il savait faire la part des choses.

« C'est une équipe complètement différente et un staff d'entraîneurs différent de ceux avec qui j'ai joué. C'était juste un match de plus », a-t-il confié. « J'ai souvent joué avec Malik Monk dans ma carrière, pareil pour DeMar DeRozan. Mais comme je l'ai dit, à partir du moment où tu entres sur le terrain, tu mets ces relations personnelles de côté et tu essaies de gagner ».

Du talent… et de la sérénité

Ironie de l'histoire, son plus fidèle lieutenant sur le terrain aura été un autre ancien joueur des Kings, Harrison Barnes passé par Sacramento de 2019 à 2024 avec 20 points au compteur !

L'ancien champion NBA constate que son ex-nouveau coéquipier, enfin débarrassé des blessures, est tout proche de sa forme All-Star. « Il est toujours dans cette phase où il essaie de retrouver ses jambes. Mais il commence à retrouver la forme, à être à nouveau lui-même. Je pense qu'au fil de la saison, ça ne fera qu'aller de mieux en mieux. »

La rencontre a peut-être en revanche conforté De'Aaron Fox dans son choix d'avoir quitté les Kings, à nouveau plongés dans une crise avec ce sixième revers de suite, ce alors que tous les joueurs majeurs (excepté Keegan Murray) sont opérationnels. Pour le coup, l'environnement tranche avec la sérénité et la stabilité qui règnent à San Antonio.

« Ça fait du bien », a-t-il reconnu. « Tout le monde vient ici en sachant qu'il a un travail à accomplir. Quand on parle de stabilité, c'est généralement du point de vue de tous ceux qui sont au-dessus des joueurs. Car en tant que joueur, vous savez que vous pouvez être transféré à tout moment. Mais quand vous savez que tout le reste est stable autour de vous, vous ne vous en faites pas pour ça ».

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 5 34:12 51.2 37.5 92.3 1.4 2.2 3.6 6.8 2.6 1.0 4.0 0.2 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.