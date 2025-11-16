Donovan Mitchell : « Ce n’est pas joli en ce moment »

Largement favoris de leur rencontre face aux Grizzlies, les Cavs ont dû patienter jusqu'au quatrième quart-temps pour s'imposer. Une victoire plus compliquée qu'imaginée qui intervient après un revers face aux Raptors dans lequel le facteur fatigue avait joué.

« Ce ne sera pas parfait chaque soir. Il y a tellement de facteurs différents. La fatigue, peu importe comment on veut l’appeler. Mais on doit quand même être cette équipe, non ? […] Ce soir, on a répondu présent quand il le fallait. On ne mettait pas nos tirs », remarque Donovan Mitchell au sujet de trois premiers quart-temps à l'issue desquels sa formation a été limitée à 76 points.

Mais dans le grand final, Donovan Mitchell, qui met en avant l'agressivité d'Evan Mobley, et les siens n'ont pas failli. Le dernier quart-temps remporté 32 à 16 a permis d'arracher la décision. Et ainsi d'améliorer le bilan collectif à 9 victoires pour 5 défaites, avec la 3e place à l'Est.

« C’est pour ça que je vous dis toujours que je préfère ça à un 15-0, parce qu'on doit aller le chercher. Et c’est ce qu’il faudra pour être ce groupe-là. J’ai tourné la page de l’an dernier. Mais si on regarde bien, on était dans cette position, une position similaire, où on n’arrivait juste pas à rentrer nos tirs en playoffs. Et puis, on a aussi été dans une situation l’autre jour où on a laissé filer une avance. On apprend de tout ça », poursuit le leader local.

Les absents ne sont pas une excuse

L'an dernier, ses Cavs avaient démarré par 15 victoires de suite, avant de finir avec un bilan à 64 victoires et 18 défaites et la place de n°1 à l'Est. Cette page de la dernière saison régulière est désormais tournée, et Mitchell ne voit pas d'un mauvais œil ce début de saison un peu plus poussif qui permet de forger le caractère d'une équipe privée de plusieurs éléments clés. À commencer par Darius Garland encore absent la nuit passée.

« Il y aura des obstacles sur la route […] Je ne dis pas que D.G. et Max (Strus) sont une excuse. On a beaucoup de talent dans cette équipe. Mais je pense que pour nous, il s’agit juste de continuer à progresser et à construire, surtout défensivement. Offensivement, il y aura des choses à régler », prédit Mitchell.

Avec 116.7 points sur 100 possessions, Cleveland dispose de la 11e attaque la plus efficace de la ligue – après avoir terminé n°1 l'an dernier – et de la 10e défense (112.5 points encaissés). La formation de l'Ohio semble évoluer un cran en-dessous en matière de domination.

« Ce n’est pas joli en ce moment. On en est conscients, et on va travailler là-dessus pour progresser. On en est à 14 matchs seulement. Oui, j’aimerais qu’on soit un peu plus en avance, mais ce n’est pas le cas. Et évidemment, on n’a pas deux éléments moteurs de notre attaque sur le terrain en ce moment. La responsabilité revient donc à moi, à Evan, à Dre (De'Andre Hunter). Mais tout va finir par se mettre en place, il faut juste continuer à construire », termine un Mitchell optimiste.