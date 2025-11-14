De retour de Miami, les Cavaliers n’avaient plus de jambes

Les jours à Miami ont été difficiles sur le plan physique pour les Cavaliers. Le premier match, perdu en prolongation, a ainsi duré 53 minutes, avant une victoire mercredi soir, toujours en Floride. Dès le lendemain, il fallait revenir à la maison et affronter les Raptors.

« On n'avait pas les jambes », pour shooter et défendre, regrette Kenny Atkinson. « Ils ont été plus rapides que nous sur les ballons, ont couru plus vite en transition, ont gagné la bataille des rebonds. Leur niveau d’énergie était haut et pas le nôtre. J'aurais aimé qu'on soit plus fort mentalement. Il faut savoir se battre malgré le calendrier et la fatigue. »

Les Canadiens ont inscrit 28 points en contre-attaque, contre seulement 6 pour les Cavaliers, en plus de 60 points marqués dans la raquette, pour finir avec un excellent 55% de réussite au shoot dans cette victoire.

« On doit être meilleur physiquement, car on a été dominé dans ce domaine », insiste le coach. « Ça se voit quand on est lent pour revenir en défense, qu'on est moins présent au rebond. Ils ont souvent profité de ça pour courir et on doit arrêter le ballon, c'est important. »

Première soirée sans énergie

Et ce n'est pas Donovan Mitchell, pourtant laissé au repos mercredi à Miami, qui allait insuffler un nouveau souffle. Il a semblé manquer de rythme avec certes 31 points mais à 7/18 au shoot dont 2/9 à 3-pts et 7 ballons perdus. L'arrière a inscrit la moitié de ses points aux lancers-francs.

« On peut dire que les gars étaient fatigués donc c'est une raison pour être plus agressif. Je ne parle pas seulement de marquer, mais aussi de faire des actions et parfois on fait des erreurs », justifie l'ancien du Jazz face au déchet de son jeu dans cette rencontre. « C'est mon boulot de sentir ce que le match me propose. »

Comme Kenny Atkinson le dit, « c'est la première soirée de la saison où on n'avait pas cette énergie » et cela devrait revenir puisque le calendrier des Cavaliers va permettre à Donovan Mitchell et sa bande de jouer à domicile pendant dix jours de suite, avec une journée de repos à chaque fois. Puis, fin novembre, ils auront même trois jours de repos entre deux parties.