Vainqueurs à Cleveland, les Raptors ne s’arrêtent plus !

La saison de Toronto est bien lancée ! Les Raptors ont confirmé leur belle forme du moment en s'imposant jeudi à Cleveland, et avec la manière (113-126) chez la meilleure équipe de l'Est la saison passée. Une très belle performance qui valide un bon début de saison et une sixième place de conférence provisoire.

La franchise canadienne avait lancé sa belle série il y a maintenant deux semaines, en venant gagner dans l'Ohio. Cette fois, et contrairement à la veille à Miami, Donovan Mitchell est en tenue et il se fait remarquer. L'arrière All-Star est très agressif en attaque et empile les lancers-francs en début de match.

De'Andre Hunter suit le mouvement et les Cavaliers comptent rapidement dix points d'avance (24-14). Toronto est à la peine en défense avec déjà trois joueurs plombés par les fautes (Barrett, Walter, Dick), mais ne bouleverse pas son plan de jeu. Et Jamal Shead relance les siens avec deux tirs à 3-points, le deuxième avec un peu de réussite pour revenir à une possession à la fin du premier quart-temps (30-29).

Les Cavaliers, Tyrese Proctor en tête, enchaînent les échecs derrière l'arc. Tout l'inverse des Raptors en réussite et en alternance en attaque, entre le bon début de match de Scottie Barnes près du cercle et l'adresse extérieure de Sandro Mamukelashvili ou Immanuel Quickley de très loin.

D'un 14-4, les visiteurs renversent la vapeur et prennent les commandes (34-43). Ils ne les lâcheront plus jusqu'au buzzer final. Cleveland retrouve bien quelques couleurs grâce au poignet de Sam Merrill. Mais les locaux n'y sont pas du tout en défense et un nouveau 7-0 en fin de première période offre aux Raptors un premier matelas confortable au repos (54-67).

Les Raptors en tête du deuxième quart jusqu'à la fin

Scottie Barnes poursuit son chantier (28 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 contres) à la reprise, avec un nouveau contre et la finition en transition. Donovan Mitchell tente de sonner la révolte, mais il est bien le seul cadre des Cavaliers à la hauteur. Le All-Star s'arrache et trouve un lieutenant improbable avec Nae'Qwan Tomlin (18 points). Cleveland fait redescendre l'écart autour des dix points, puis même jusqu'à cinq unités en fin de troisième quart par les exploits de son meilleur scoreur.

Mais sans protection de cercle face à Scottie Barnes ou l'agressivité de Jakob Poeltl, Cleveland subit, comme constamment un temps en retard.

Le pivot autrichien inscrit dix de ses vingt points du soir dans le quatrième quart, et Scottie Barnes y va aussi de sa dizaine pour repousser les Cavaliers possession par possession. De nouveau en contrôle, Toronto finit le boulot grâce à deux tirs importants de Quickley à 3-points, pour enterrer tout espoir de retour des Cavaliers. L'écart grimpe à nouveau jusqu'à 17 points et Kenny Atkinson préfère arrêter les frais pour ses titulaires.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Raptors font voler en éclats la défense des Cavaliers. Avec un cinquième match en sept jours, Cleveland avait des raisons de tirer la langue. Et Toronto a su parfaitement l'exploiter, accélérant le tempo dès que possible pour 28 points en contre-attaque pour les Raptors, contre 6 seulement pour Cleveland. Comme l'adresse était en plus au rendez-vous (9/16 à 3-points à la mi-temps), les Canadiens se sont rendus la tâche facile, pour le plus gros total de points encaissé par les Cavs sans prolongation cette saison.

– Evan Mobley passe à côté. À le voir en action ce jeudi, on comprend mieux pourquoi Mobley avait été mis au repos la veille à Miami. Le défenseur de l'année sortant a semblé sans jus, complètement à côté de son sujet avec seulement sept points et autant de tirs tentés (2/7). Il termine avec le moins bon ratio +/- des siens, -18, à égalité avec Donovan Mitchell, très imparfait dans ce match (7/18, et sept balles perdues), mais qui s'est démené (31 points à 15/17 aux lancers-francs). Ce que n'a pas laissé comme impression Mobley.

– Les bonnes rotations de Darko Rajakovic. Le banc des Raptors continue d'être une des belles surprises de ce début de saison. C'est la “second unit”, associée à Brandon Ingram qui réduit l'écart dans le premier quart-temps. Mentions spéciales à Jamal Shead, encore une fois précieux (8 points, 7 passes en 24 minutes) et à Sandro Mamukelashvili, décidément une très belle pioche lors de la dernière free agency (13 points à 4/5, 5 rebonds).