Les Cavaliers font plier les Grizzlies dans le dernier quart-temps

Face à une équipe des Grizzlies en souffrance depuis deux semaines, les Cavaliers se devaient d'assumer leur statut à domicile. Ce ne fut pourtant pas évident, puisqu'ils ont accusé une dizaine de points de retard pendant une bonne demi-heure, alors que Ja Morant est rapidement sorti sur blessure, le soir du grand retour de Zach Edey.

Mais, grâce à un quatrième quart-temps rondement mené (32-16) et un Donovan Mitchell (30 points) intenable sur la fin, sans oublier un solide Evan Mobley (22 points, 13 rebonds, 4 contres) à ses côtés, Cleveland a repris sa marche en avant et réussi à faire la différence au bon moment, contre Memphis (108-100). La manière laisse à désirer, mais l'essentiel est assuré.

Jaren Jackson Jr. (26 points, mais à 6/23) a bien tenté de remettre les Grizzlies dans la bonne direction, sauf que la mission s'annonce de plus en plus périlleuse. D'autant que, lorsque l'attaque est aussi peu inspirée, cela ne pardonne pas face à une équipe des Cavaliers qui présente, elle, l'avantage d'avoir un peu de marge. Même quand elle est dans le dur pendant trois quarts-temps.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Cleveland lâche les chevaux dans le dernier acte. Sous l'impulsion d'un super Donovan Mitchell, auteur de 14 de ses 30 points dans les douze dernières minutes, les Cavaliers ont renversé les Grizzlies avec leur quatrième quart-temps de haute volée : 32-16. Longtemps derrière d'une dizaine de points, durant les trois premiers quarts-temps, les joueurs de Kenny Atkinson avaient donc gardé le meilleur pour la fin. On retiendra deux « runs » cinglants : le premier, de 17-5, puis le second, de 10-0, pour d'abord effacer tout le retard et ensuite se détacher pour de bon, sur un peu moins de sept minutes au total. Emballé, c'est pesé.

– Ja Morant croise Zach Edey à l'infirmerie. Absent depuis la reprise à cause de sa cheville, Zach Edey a enfin pu lancer sa deuxième année avec les Grizzlies, cumulant 13 points, 7 rebonds, 2 contres et 2 interceptions en 25 minutes pour sa première sortie. Malheureusement, Ja Morant prend directement sa place sur la liste des blessés, car après avoir manqué le dernier match à cause de sa cheville, le voilà contraint de sortir dès le premier quart-temps, après un contact avec Sam Merrill, pour une gêne au mollet. Frustrant, car il avait bien débuté sa rencontre, inscrivant notamment un joli « reverse layup » dans la raquette des Cavs.

– Memphis s'enfonce encore plus. On a longtemps cru que, même sans Ja Morant, les Grizzlies allaient réussir à mettre fin à leur vilaine série. Sauf que cela fait maintenant huit défaites en neuf matchs pour la troupe de Tuomas Iisalo, en tête pendant la majeure partie de la rencontre, mais finalement rattrapée dans les derniers instants. L'attaque n'était pas au niveau et les lancers-francs ont longtemps repoussé l'échéance, Jaren Jackson Jr. l'illustrant, avant que tout ne s'effondre au pire moment. Entre balles perdues à foison, secondes chances trop souvent accordées et adresse primée en hausse côté Cavs. Et duo Mitchell/Mobley canon.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.