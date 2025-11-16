Des Bucks en panne d’essence face aux Lakers

Face aux Lakers, Milwaukee n’a pas existé. Dès les premières minutes de la partie, les hommes de Doc Rivers ont été obligés de courir après score et ils comptaient 29 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires après un 23-2 des Angelinos qui a sonné les Bucks.

Si les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont connu un léger sursaut d’orgueil dans le troisième acte, ce fut insuffisant pour revenir dans la partie et inquiéter cette équipe de Los Angeles qui s’est largement imposée.

« Honnêtement, nous étions juste fatigués ce soir », concède Doc Rivers après la rencontre. « Je pense que vous avez regardé la rencontre d'hier soir. C’était un match qui s’est joué à une vitesse folle et qui s'est fini en prolongation. Donc nous allons continuer de nous améliorer et d’être en meilleure forme, mais ce soir nous n’avions rien. »

Cette réception des Lakers marquait la deuxième partie d’un « back-to-back » débuté la veille avec une victoire, en prolongation, face à Charlotte. Un duel où Giannis Antetokounmpo et Kyle Kuzma avaient joué respectivement 40 et 38 minutes. Si le premier finit ce match contre Los Angeles avec 32 points et 10 rebonds, le second s’est loupé avec seulement un petit point et un 0/6 au tir. La prestation de l’ancien joueur des Wizards traduit un manque de réussite globale côté Bucks qui n’ont tiré qu’à 40% et qui, pour la première fois, cette saison ont mis moins de 100 points.

Les Lakers pourtant plus fatigués…

En conférence de presse, Giannis Antetokounmpo n’a toutefois pas voulu se servir de l’excuse du « back-to-back ».

« Cela n’a pas d’importance », souligne la star des Bucks. « Je pense que tous ceux qui jouent en NBA savent que les back-to-back font partie d’une saison NBA. Vous devez être prêts pour ça. Vous devez vous préparer mentalement pour enchaîner un back-to-back. Vous devez vous entraîner durant l’intersaison pour pouvoir les encaisser. Donc ce n’est pas une excuse. Les Lakers n’étaient-ils pas en back-to-back également ? Donc ce n’est pas une excuse. Nous n’avons pas bien joué, nous devons mieux jouer. J’essaie de ne pas me trouver d’excuse que ce soit en tant qu’homme ou en tant qu’athlète. »

Les Lakers étaient en effet également en « back-to-back » après une victoire obtenue la veille face aux Pelicans dans un duel où Luka Doncic avait joué 40 minutes, ce qui ne l’a pas empêché de mettre 41 points contre Milwaukee. Et si Giannis Antetokounmpo refuse d’utiliser l’excuse du « back-to-back » pour justifier cette défaite, il préfère pointer du doigt le manque d’efficacité de son équipe.

« Ils avaient 30 points d’avance à la mi-temps et nous n’avions mis que 34 points », poursuit le Grec. « Pour une mi-temps, ce n’est pas assez. Cela veut dire que nous étions partis pour n'inscrire que 68 points. Bien sûr que les tirs que nous mettons d’habitude ne sont pas rentrés, mais cela ne peut pas peser sur notre défense. Que le ballon entre ou n’entre pas, vous devez continuer de jouer dur et continuer de prendre des rebonds. Parfois, quand les tirs ne rentrent pas, vous devez continuer d’attaquer le cercle et faire en sorte que quelque chose se produise. Peut-être que nous étions fatigués, mais ils l’étaient aussi. Ils ont dû jouer un back-to-back et prendre un avion. Nous, nous avons joué deux fois à Milwaukee. Donc, ils étaient certainement plus fatigués que nous. »