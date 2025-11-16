Paris suspects : la NBA intensifie son enquête, notamment dans le cercle de LeBron James

Sous pression du Congrès américain, la NBA doit enquêter en profondeur sur les paris suspects mis au jour par le FBI, qui ont mené à l'arrestation de Terry Rozier, Chauncey Billups mais également Damon Jones.

Proche de LeBron James, ce dernier est ainsi accusé d'avoir monnayé des informations confidentielles sur les blessures et les absences du « King », et la Grande Ligue cherche donc à savoir ce qui s'est passé.

D'après les informations de The Athletic, le cabinet d'avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, qui mène l'enquête pour la NBA, va ainsi demander des documents, mais aussi l'accès aux téléphones portables et aux relevés téléphoniques d'au moins dix employés des Lakers. Et notamment ceux du cercle proche de LeBron James.

Le préparateur physique de longue date de LeBron James, Mike Mancias, ainsi que Randy Mims, font ainsi partie des employés qui coopèrent déjà et qui ont volontairement remis leurs téléphones portables aux enquêteurs.

Les deux hommes, ainsi que LeBron James, n'ont pourtant jamais été interrogés dans l'enquête du FBI, ni même mentionnés, mais la NBA entend clarifier les choses, alors que d'autres franchises sont également concernées.

« La NBA a engagé un cabinet d'avocats indépendant pour enquêter sur les allégations contenues dans l'acte d'accusation dès qu'il a été rendu public », a en tout cas déclaré un porte-parole de la NBA dans un communiqué envoyé à The Athletic. « Comme il est d'usage dans ce type d'enquête, plusieurs personnes et organisations ont été invitées à archiver des documents et des dossiers. Et tout le monde s'est montré pleinement coopératif. »