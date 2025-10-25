Le Congrès américain demande des explications à la NBA

La NBA n'espérait sans doute pas lancer sa saison 2025/26 ainsi. Six membres du Congrès américain, issus des deux principaux partis, ont ainsi adressé vendredi une lettre au « commissionner » de la NBA, Adam Silver, pour demander des éclaircissements sur les récentes arrestations de Terry Rozier, Chauncey Billups et Damon Jones, dans le cadre de deux enquêtes fédérales sur des paris illégaux et des performances trafiquées.

Dans leur lettre, les six élus du « House Committee on Energy and Commerce », la commission de la Chambre des représentants en charge notamment de la protection des consommateurs et du sport, demandent à Adam Silver de venir présenter la position et les actions de la ligue sur le sujet, avant le 31 octobre.

Le Congrès veut notamment des détails sur les mesures prises par la NBA pour limiter la divulgation d’informations confidentielles à des fins de paris illégaux, sur l’efficacité du code de conduite imposé aux joueurs et aux entraîneurs, et sur une éventuelle réévaluation des partenariats commerciaux avec les sociétés de paris sportifs, notamment DraftKings et FanDuel, sponsors officiels de la ligue.

Adam Silver pour une législation fédérale

Les élus rappellent que les paris illégaux liés à la NBA ne datent pas d’hier, citant l’affaire Tim Donaghy en 2007, lorsque l’ancien arbitre avait été condamné à 15 mois de prison pour avoir parié sur des matchs qu’il arbitrait.

Interrogé cette semaine dans The Pat McAfee Show, Adam Silver a appuyé pour un cadre légal plus strict.

« Il faudrait probablement plus de régulation. J’aimerais une législation fédérale, plutôt que des règles différentes selon les États. Il faut surveiller la quantité de promotion et de publicité autour des paris sportifs. »

Le problème, c'est que la NBA se trouve sur une ligne de crête très fine sur le sujet. Très longtemps opposée aux paris sportifs en dehors de Las Vegas, elle a poussé à partir du milieu des années 2010 pour leur légalisation générale, attirant de nouveaux partenaires et investisseurs, pour profiter de cette nouvelle manne financière.

Peut-elle désormais revenir en arrière, alors que certaines franchises (Mavericks…) ont été rachetées par des propriétaires de casinos qui misent au contraire beaucoup sur le développement des paris sportifs ?