Les Raptors bouclent leur « road trip » en enfonçant les Pacers

Dernière étape du « road trip » de cinq matchs à l'Est pour les Raptors qui se rendaient à Indianapolis pour défier une équipe des Pacers à la peine et qui sortaient d'un lourd revers concédé face à Phoenix jeudi dernier.

À l'inverse de la dernière sortie face aux Suns, les Pacers ne manquent pas leur début de match et se reposent sur leur adresse à 3-points pour prendre dix points d'avance au milieu du premier quart-temps après un “stepback” à 3-points d'Andrew Nembhard (22 points, 4 rebonds, 5 passes). Une avance de courte durée puisque Toronto hausse le ton en défense et force Indiana à multiplier les pertes de balle tandis que Collin Murray-Boyles arrive à égaliser pour les Canadiens (27-27). Ensuite, sur une contre-attaque, Immanuel Quickley (12 points, 7 passes) se charge de terminer au cercle pour donner à Toronto, son premier avantage dans cette rencontre.

Dans le deuxième quart-temps, les deux équipes s'échangent les paniers pendant de nombreuses minutes avant que les visiteurs ne passent un 13-0 pour prendre à leur tour dix points d'avance (53-43). Si Indiana arrive à revenir à quatre longueurs grâce au duo Andrew Nembhard – Pascal Siakam (30 points, 4 rebonds, 3 passes), les Raptors ripostent avec une flèche à longue distance de RJ Barrett et une pénétration d'Immanuel Quickley pour mener 62 à 53 au moment de rejoindre les vestiaires.

Les Raptors déroulent en seconde période

Dans un troisième quart-temps où les Raptors ont réussi quasiment 60% de leurs tirs, les hommes de Darko Rajakovic parviennent à creuser l'écart et comptent 16 points d'avance avant d'entamer le dernier acte (101-85). Indiana ne trouve pas la solution pour revenir dans ce match et Toronto profite des nombreuses fautes commises par les joueurs de Rick Carlisle pour enchaîner les lancers francs et se mettre définitivement à l'abri.

Ainsi, c'est au terme d'une deuxième mi-temps maîtrisée de bout en bout que les Raptors s'imposent 129 à 111 et enchaînent un troisième succès consécutif tandis que les Pacers concèdent un septième revers de rang et n'ont pas remporté le moindre match depuis une victoire face aux Warriors en date du 1er novembre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Une deuxième mi-temps à sens unique. Si Indiana arrivait à faire jeu égal en première mi-temps, les Raptors les ont coulés dès le retour des vestiaires. Toronto démarre sa deuxième période avec un 9-0 qui met les Pacers sous l'eau, mais les hommes de Rick Carlisle ont d'abord pu compter sur Pascal Siakam et Andrew Nembhard pour rester dans le match avant de céder dans le quatrième quart-temps. Dans ce dernier acte, Indiana rate huit de ses neuf premiers tirs et n'a pas réussi à contenir l'attaque de Toronto qui a pu prendre vingt points d'avance.

– La domination intérieure des Raptors. Pour s'imposer, les Canadiens n'ont pas pu compter sur leur adresse à 3-points puisqu'ils ont fini à 7/30 de loin, mais ils ont dominé dans la raquette. Jakob Poeltl est le symbole de cette domination dans la peinture puisque l'intérieur des Raptors finit avec 22 points et 9 rebonds à 8/9 au tir. Grâce à cette agressivité, les Canadiens ont également pu obtenir de nombreuses fautes et multiplier les lancers francs. Sur cette rencontre, ils en ont tiré 42, ce qui est leur record cette saison.

– Septième défaite de suite des Pacers. Les soirées se suivent et se ressemblent pour les Pacers qui ne cessent d'accumuler les défaites. Si le début de match a été réussi et que le tandem Siakam – Nembhard a cumulé 52 des 111 points d'Indiana, derrière eux cela n'a pas suivi puisqu'aucun autre joueur n'a passé la barre des dix points sur ce match. La franchise d'Indianapolis enchaîne donc un septième revers consécutif, une série durant laquelle elle s'est inclinée avec, en moyenne, un écart de 19.4 points.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.