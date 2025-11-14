À chaque crise, les Warriors font confiance à Stephen Curry

Avant la pause, à San Antonio, Stephen Curry s'est parlé à lui-même. Pour se motiver et se « remettre les idées en place ». Une bonne et sage décision puisqu'en troisième quart-temps, il a collé 22 points à Victor Wembanyama et ses coéquipiers, pour terminer avec 46 points dans la victoire de Golden State.

Les Warriors avaient bien besoin de ce succès, après le revers humiliant contre le Thunder et les critiques qui ont déferlé sur la franchise. La question a d'ailleurs été posée au meneur de jeu : sur une échelle de 1 à 10, à combien situe-t-il cette défaite et le chaos qui en a résulté ? « 4. Un bon 4 », a répondu le quadruple champion.

Face à la tempête et pour se relancer, les Californiens ont employé une méthode simple…

« Donnez la balle à Steph et écartez-vous. C'était ça », résume ainsi Jimmy Butler. « Il y avait bien plus de clarté. C'est de l'art. L'art de s'écarter et de laisser la place. On donne le ballon au #30 et on s'écarte. On le laisse faire ce qu'il fait depuis tant d'années et de bonnes choses arrivent. »

Tim Duncan et système solaire

Stephen Curry parle plutôt collectif. « Ce n'était pas une réunion entre joueurs, où la panique règne, mais on a fait une bonne séance vidéo, pour parler de certaines choses », raconte le MVP des Finals 2022, qui évoque une « approche qui nous a permis de rester dedans, même quand on ne mettait pas de tirs en première période ».

Néanmoins, pour régler les problèmes et sauver une situation compliquée, rien de mieux que les shoots primés de Stephen Curry. Tout devient alors plus simple quand on peut compter sur un tel talent.

« Quand on a le privilège que j'ai depuis 11 ans de pouvoir le voir jouer, on est habitué », livre Steve Kerr. « C'est grâce à lui que tout cela est arrivé. Il est notre Tim Duncan. Il est le soleil de notre système solaire. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 10 30:18 45.3 36.9 93.5 0.2 3.3 3.5 3.9 2.2 1.5 2.5 0.5 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.