Roi de l’explosion sur un quart-temps, Stephen Curry s’auto-motive

À la mi-temps du match face aux Spurs, Stephen Curry en était à 15 points à 6/12 au tir, mais seulement 1/6 à 3-points. Alors, pendant la mi-temps, pendant que ses coéquipiers rentraient au vestiaire, le « Chef » est resté au bord du terrain du Frost Bank Center, se parlant à lui-même pour se remettre dans le match…

« En tant que tireur, chaque fois que vous êtes court sur vos tirs, cela vous perturbe un peu », a-t-il expliqué après le match. « C'est le pire tir raté qui soit, et j'en ai raté trois ou quatre de la sorte, alors j'essayais juste de me parler à moi-même, de me motiver un peu, de me remettre les idées en place. Parfois, c'est mieux de ressentir ça dans la salle plutôt que dans les vestiaires, parce que tu sais que tu dois revenir ici et te remettre au travail. »

Lorsqu'il a réussi son premier 3-points de la seconde mi-temps, Stephen Curry a ainsi levé les bras au ciel, comme s'il venait de casser le cercle vicieux dans lequel il était enfermé.

À égalité avec Jamal Murray en playoffs

Résultat : une nouvelle explosion dans le troisième quart-temps pour le meneur de Golden State, qui finit la période avec 22 points à 5/7 dont 3/5 à 3-points, en plus de 9 lancers-francs. C'est son 43e match de saison régulière avec un quart-temps à plus de 20 points, un record depuis qu'on a ce genre de stats, soit la saison 1996/97.

À la deuxième place du classement, on retrouve Kobe Bryant (36), alors que James Harden (31), Devin Booker (28), Damian Lillard (28), LeBron James (26) et Luka Doncic (25) suivent.

Avec cinq quart-temps du genre en playoffs, Stephen Curry est également leader pour ce genre de performances en postseason, toujours depuis 1996/97, mais il est à égalité avec Jamal Murray, qui compte donc presque autant de quart-temps à 20 points ou plus en saison régulière (6) qu'en playoffs…

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 9 29:53 44.2 37.9 93.5 0.2 3.1 3.3 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.