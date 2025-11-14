La stat assez dingue d’Oso Ighodaro

Depuis plusieurs années, la NBA a ajouté une colonne « plus/minus» (+/-) dans ses feuilles de stats. Il s'agit du différentiel de points lorsqu'un joueur est sur le terrain, et cette nuit, Oso Ighodaro a égalé la troisième performance de l'histoire avec un +/- de +52 dans la victoire des Suns face aux Pacers.

Ce qui signifie que Phoenix a inscrit 52 points de plus que Indiana lorsque son intérieur était sur le terrain. Soit deux points par minute puisque Oso Ighodaro a joué 26 minutes. Le temps pour lui de planter 17 points, son record en carrière, et d'ajouter 7 rebonds, 3 contres et 3 interceptions.

« J'ai cru que c'était une faute de frappe lorsque j'ai regardé la feuille » confie Jordan Ott, le nouveau coach des Suns. « Mais ça traduit l'impression qu'on a… Chaque fois qu’il était sur le terrain, il a pesé des deux côtés du terrain. Je l’ai trouvé fantastique défensivement. On lui demande de changer beaucoup de joueurs tout en défendant au large et d’être agressif… Il était partout ! »

De son côté, l'intéressé assure ne pas être vraiment intéressé par ce genre de stats.

« Oui, mes coéquipiers m'en ont parlé » a-t-il simplement répondu. « J'avais simplement l'impression de faire ce qu'il fallait pour gagner. C'était mon objectif lors des quatre ou cinq derniers matchs. Je ne me soucie pas des statistiques. Je ne me soucie de rien de tout cela. J'essaye simplement d'avoir un impact positif sur le match. »

Pour la petite histoire, le record appartient à Luc Mbah a Moute, l'ancien ailier des Rockets. Un soir de 2017, face aux Nuggets, il avait terminé la rencontre avec un différentiel de +57. Il y a quatre ans, Gary Trent Jr. s'en était approché avec un +/- de +54 face aux Warriors lorsqu'il évoluait aux Raptors.