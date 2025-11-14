Retour à l’infirmerie pour Aaron Nesmith

Après avoir manqué le duel face aux Warriors, Aaron Nesmith avait effectué son retour au jeu lors de la grosse défaite des Pacers face au Jazz, mais il doit déjà retourner à l’infirmerie.

Dans le troisième quart-temps du nouveau revers d’Indiana face à Phoenix, le joueur des Pacers défend sur Devin Booker mais sur un de ses déplacements, il glisse sur le pied de Jeremiah Robinson-Earl, tombe au sol et se tient immédiatement le genou gauche.

Lorsqu’il se relève, il est épaulé par le staff d’Indiana pour rejoindre les vestiaires et il ne reviendra pas.

« J’espère que la blessure d’Aaron Nesmith n’est pas très sérieuse », a réagi Rick Carlisle en conférence de presse après la rencontre. « À l’heure actuelle, il semble qu’il ait évité quelque chose de très grave, mais il va manquer quelques matchs. »

Une infirmerie pleine à craquer

Après la blessure de son arrière, Indiana laisse filer Phoenix et concède une sixième défaite de suite (98-133). De son côté, Aaron Nesmith rejoint une infirmerie déjà bien remplie puisque les Pacers comptaient déjà sept joueurs indisponibles avant cet affrontement face aux Suns dont Tyrese Haliburton, Obi Toppin ou encore Bennedict Mathurin pour ne citer qu’eux.

« Ça fait mal parce que c’est un joueur important de cette équipe », poursuit l'entraîneur d'Indiana. « Sa blessure nous a fait du mal ce soir et elle va continuer de nous affecter. Nous avons plusieurs problèmes à régler et nous allons les régler. »

Cette blessure est évidemment un coup dur pour les Pacers qui sont embourbés dans une série de six défaites consécutives avant la réception de Toronto prévue ce samedi. Une rencontre qu'Aaron Nesmith devrait manquer et Indiana va devoir trouver une solution pour pallier la perte de son quatrième meilleur scoreur, qui tournait à 15.5 points de moyenne depuis le début de la saison, son record en carrière.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 14:33 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11:02 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 24:53 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 27:43 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 24:57 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0 2025-26 IND 10 31:30 37.0 37.5 77.8 1.7 2.9 4.6 1.6 2.5 0.8 0.8 0.3 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.