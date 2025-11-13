Jason Kidd espère que les Mavericks retrouveront le soutien de leurs fans

Neuf mois après le transfert de Luka Doncic, le licenciement de Nico Harrison est censé permettre aux Mavericks de mettre pour de bon ce transfert – aussi regrettable et incompréhensible soit-il – derrière eux.

C'est en tout cas ce qu'attend Jason Kidd qui, à l'image de ses joueurs, n'en pouvait plus d'entendre les « Fire Nico ! » descendre des tribunes. Alors même que Dallas jouait à domicile ou avait des lancers-francs à tirer…

« C'était un peu irrespectueux » regrette ainsi l'entraîneur de la franchise. « Les joueurs essaient de se battre et de gagner des matchs, mais entendre ce chant pendant les lancers-francs… C'est très irrespectueux. »

Même à domicile, les Mavs semblaient jouer à l'extérieur…

L'ambiance à l'American Airlines Center était devenue pesante depuis le départ de Luka Doncic, les fans des Mavericks ne ratant jamais l'occasion d'exprimer leur mécontentement à travers leurs chants.

« Ils ont fait passer leur message, mais il faut maintenant aller de l'avant » prévient néanmoins Jason Kidd, qui espère que le club retrouvera de la sérénité. « Je comprends le processus de guérison en tant que fans, mais les joueurs jouent dur. Depuis le transfert, ils donnent tout sur le terrain. »

En pleine galère collectivement, et ce depuis plusieurs mois, les joueurs de Dallas doivent au moins pouvoir se nourrir de leurs fans quand ils évoluent à domicile, s'ils veulent remonter la pente.

« Le public ne nous encourageait pas vraiment… » déplore par exemple PJ Washington, qui a connu une salle à fond derrière son équipe, au cours des playoffs 2024. « J'espère que ça va changer. […] J'espère que tout le monde va recommencer à nous soutenir et qu'ils seront silencieux pendant les lancers-francs. »