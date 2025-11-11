Erik Spoelstra a laissé son adjoint dessiner le système de la victoire

Nouveau coach des Etats-Unis et plusieurs fois champion NBA, Erik Spoelstra est chaque année, ou presque, considéré comme le meilleur entraîneur en activité par les dirigeants lors du traditionnel sondage de présaison. Alors qu'il vient de transformer le jeu et l'identité de sa franchise, il a sorti un superbe système de son chapeau pour permettre à son Heat de s'imposer au buzzer face aux Cavaliers.

Un système finalement assez classique, avec un Norman Powell qui traverse le demi-terrain pour créer une fausse piste, puis un écran dans le dos de De'Andre Hunter pour permettre à Andrew Wiggins de se retrouver seul sous le cercle. Le timing de la passe de Nikola Jovic est parfait, et l'ailier du Heat dépose le ballon dans le cercle au moment où la sirène retentit.

Le même système qu'en 2023 face aux Rockets

« Écoutez, j’ai ce système dans mes fiches depuis quatre ans, et c'est noté ‘CQ' » raconte Erik Spoelstra, en mentionnant les initiales de son adjoint Chris Quinn. « Quand on s'est retrouvé dans cette situation, Quinny a dit : ‘Hé, on devrait le tenter.' Et j’ai répondu : ‘Tu sais quoi ? Il n'y a pas de meilleure personne pour le dessiner que celui qui l’a inventé.' Alors je l’ai laissé le dessiner. Et ça a juste… parfaitement fonctionné. »

Un système déjà aperçu il y a deux ans face aux Rockets. C'était toujours à la dernière seconde, et c'est Jimmy Butler qui avait marqué à la sirène dans le dos de la défense de Houston. Déjà à l'époque, Erik Spoelstra avait expliqué qu'il avait ce système dans son « playbook » depuis des années, et il avait déjà mis en avant Chris Quinn.

Miami Heat | EOG Elevator Lob If you are wondering why it looks familiar….Jimmy Butler same game winner 2 years ago. pic.twitter.com/r1SPBbPxKO — Coach Gibson Pyper (@HalfCourtHoops) November 11, 2025

« Norman a super bien joué le coup, puis Wigs a très bien coupé, et Nico a fait la passe juste au bord du cercle » poursuit Erik Spoelstra. « Impossible de faire mieux. Si la passe avait été ne serait-ce qu’un peu ailleurs, ça aurait été un raté. C'est donc une excellente exécution. C’est un match qui restera dans les mémoires, vraiment plaisant à jouer, et c'est encore mieux quand tu gagnes ! »